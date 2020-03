Počet nakazených koronavírusom v Slovinsku stúpol na 442

Ľubľana 23. marca (TASR) - V Slovinsku zaznamenali v pondelok do 14.00 h celkovo 442 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je za posledných 24 hodín nárast o 28 prípadov.



Údaj bol zverejnený po vykonaní 13.812 testov, čo je o 714 viac, než ich bolo do nedele. Ukazujú to aktuálne údaje slovinského Národného inštitútu pre verejné zdravie, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra STA.



V súčasnosti sa 32 pacientov lieči v nemocnici s názvom Zdravotnícke centrum Univerzity (UKC) v Ľubľani a osem z nich sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti, uviedla vláda na svojom účte na Twitteri.



Ďalších 11 pacientov je hospitalizovaných v nemocnici UKC v meste Maribor, kde sú na jednotke intenzívnej starostlivosti dvaja pacienti. Obaja už boli intubovaní, ako uviedla nemocnica.



Počet úmrtí súvisiacich s koronavírusom v Slovinsku stúpol v pondelok na tri, keď v nemocnici UKC v metropole Ľubľana zomrel 67-ročný muž s viacerými ďalšími zdravotnými ťažkosťami.



Slovinci sa väčšinou prispôsobujú nariadeniam vlády zameraným na zastavenie šírenia epidémie a dodržiavajú aj zákaz zhromažďovania a stretávania. Ukazujú to správy z viacerých miest. Ľudia cez víkend nešli ani do rekreačných stredísk na pobreží Jadranského mora či na brehoch jazier.



Kým drvivá väčšina ľudí v Slovinsku zákaz dodržiava, obyvatelia prímorského mesta Izola spozorovali v nedeľu niekoľko surferov, ktorí sa snažili využiť silný vietor. Mesto preto zakáže akékoľvek aktivity na miestnych plážach a bude udeľovať pokuty za každé porušenie nariadenia.



Izola však hlásila, že ľudia sa väčšinou cez víkend zdržiavali doma.



Väčšinou prázdne boli aj rezorty na brehu jazier v slovinských Alpách, ktoré sú ďalšou populárnou destináciou pre turistov.