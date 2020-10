Počet nakazených v Slovinsku prudko stúpa

Ľubľana 16. októbra (TASR) – V Slovinsku začali v piatok platiť sprísnené karanténne opatrenia, ktoré majú zamedziť prudkému nárastu prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Informovala o tom agentúra STA.



Zakázané je okrem iného zhromažďovanie viac ako desať ľudí, pričom do práce môže spolu cestovať maximálne šesť osôb.



Od pondelka prechádzajú žiaci vo vyšších ročníkoch na dištančnú výučbu, a to najmenej na jeden týždeň, po ktorej im začínajú plánované týždňové prázdniny. Vysoké školy, ktoré majú tú možnosť, tiež prejdú na režim dištančnej výučby.



Územie Slovinska je rozdelené na červené (rizikové) a oranžové (menej rizikové) zóny. Sedem z 12 slovinských regiónov je červených, čo znamená, že za posledné dva týždne tam zaznamenali viac ako 140 nových prípadov nákazy na 100 000 obyvateľov. Oranžové zóny za rovnaký čas evidovali viac ako 40 nakazených na 100 000 obyvateľov.



Obyvatelia červených zón musia mať v exteriéri vždy nasadené rúška a región by mali opustiť len pri ceste do práce alebo v prípade núdze. Zakázané sú aj všetky hromadné podujatia vrátane svadieb a bohoslužieb.



Počnúc sobotou bude zakázaná konzumácia nápojov a jedál v interiéri barov, reštaurácií a kaviarní. V oranžových zónach, v ktorých sú rúška povinné iba v interiéri, zostanú tieto podniky otvorené.



V Slovinsku sa novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 nakazilo doteraz 11 517 ľudí a následkom ochorenia COVID-19 podľahlo 180 osôb. Počet nových prípadov infekcie začal v ostatných dňoch prudko stúpať, za posledných 24 hodín sa ich potvrdilo 834, píše STA.