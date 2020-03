Desiatky migrantov našla polícia ukrytých vo vagónoch naložených ílom

Ľubľana 4. marca (TASR) - Polícia v Slovinsku našla 30 migrantov ukrytých vo vagónoch nákladného vlaku vezúceho íl. V stredu to oznámili policajní predstavitelia.



Medzi migrantmi bolo 12 detí a tehotná žena, spresnila polícia citovaná tlačovou agentúrou AP. Migranti pochádzali zo Sýrie, Iránu a Afganistanu.



Vlak s 20 vagónmi išiel zo Srbska do Slovinska, keď polícia v utorok odhalila migrantov na hraničnom priechode s Chorvátskom vo východoslovinskej obci Dobova.



Migranti boli podľa polície ukrytí v íle a snažili sa ilegálne dostať do Slovinska, členskej krajiny Európskej únie. Ich životy boli ohrozené pre nedostatok kyslíka a hustotu ílu.



Do EÚ sa snažia dostať tisíce migrantov uviaznutých na Balkáne. Tisíce ďalších sa pokúšajú vstúpiť na územie Únie po tom, čo sa Turecko rozhodlo otvoriť hranice s členskými štátmi EÚ Gréckom a Bulharskom.



Krajiny na Balkáne a susediace štáty EÚ vyjadrili obavy z prípadnej novej migračnej vlny, podobnej tej z rokov 2015-16, keď cez balkánsky región putovali smerom do západnej Európy státisíce ľudí.



Slovinská polícia ešte oznámila, že traja z migrantov objavených v utorok v nákladnom vlaku dostali lekársku starostlivosť.