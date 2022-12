Slovinsko ponúklo pomoc pri urovnaní napätia medzi Kosovom a Srbskom

Brusel 13. decembra (TASR) — Slovinská ministerka zahraničných vecí Tanja Fajonová v pondelok ponúkla pomoc pri pokusoch EÚ nájsť trvalé riešenie sporu medzi Kosovom a Srbskom, informovala agentúra STA.



Fajonová spresnila, že po začatí rozhovorov medzi Kosovom a Srbskom by sa vo veci mohol angažovať osobitný vyslanec slovinského ministerstva zahraničných vecí pre západný Balkán Anžej Frangeš.



Pripomenula, že EÚ má na stole návrh na dosiahnutie komplexnej dohody medzi Belehradom a Prištinou. "Toto vidím ako kľúč k normalizácii a upokojeniu situácie medzi oboma krajinami," uviedla s tým, že v najbližších dňoch sa bude konať množstvo diplomatických aktivít na mieste aj v inštitúciách EÚ.



Viac podrobností a prípadný širší konsenzus v rámci EÚ — o návrhu dohody, ako aj o vzťahoch s partnermi v regióne — by tak mohli byť známe do konca týždňa.



Fajonová označila situáciu v severnom Kosove za veľmi znepokojujúcu a vyzvala obe strany, aby sa zdržali ďalšieho násilia.



Napätie na severe Kosova eskalovalo tento víkend po tom, čo sa neznámi útočníci dostali do prestrelky s políciou a hodili ohlušujúci granát na príslušníkov policajnej a justičnej misie EÚ zameranej na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX).



Stovky Srbov, rozhorčených zadržaním bývalého policajta, postavili zátarasy, ktoré ochromili dopravu cez dva hraničné priechody z Kosova do Srbska.



NATO, EÚ a šéf európskej diplomacie Josep Borrell odsúdili útok na hliadku misie EULEX a vyzvali na odstránenie barikád postavených Srbmi na severe Kosova.



Priština a Belehrad sa následne navzájom obvinili zo zodpovednosti za posledné incidenty.



V dôsledku napätej situácie sa vedenie Kosova rozhodlo odložiť komunálne voľby v obciach so srbskou väčšinou. Pôvodne sa tieto voľby mali konať v polovici decembra, na základe rozhodnutia prezidentky Vjosy Osmaniovej sa presunuli na apríl.