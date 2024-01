Slovinsko postaví dočasné zariadenia pre migrantov

Ľubľana 18. januára (TASR) - Slovinsko zriadi na hranici s Chorvátskom dočasné zariadenia pre migrantov, aby zvládlo ich veľkú vlnu, informovala vo štvrtok vláda v Ľubľane. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Na bývalom hraničnom priechode v osade Obrežje blízko hranice s Chorvátskom umiestnia slovinské úrady plot, dva ubytovacie kontajnery, stany a hygienické zariadenia, informovala slovinská štátna tlačová agentúra STA.



Oficiálny hraničný priechod s Chorvátskom odstránili vlani, keď sa východný sused Slovinska stal členom európskeho schengenského priestoru, v ktorom je voľný pohyb bez hraničných kontrol. Niektoré hraničné kontroly sa však znovu zaviedli pre zvýšenú migráciu cez balkánsky región.



Slovinsko hlásilo veľkú vlnu migrantov prekračujúcich hranice. Pochádzajú z Blízkeho východu, Ázie a Afriky a snažia sa nájsť spôsoby, ako sa dostať do západnej Európy. Taliansko, Slovinsko a Chorvátsko sa dohodli na spolupráci pri obmedzovaní migrácie cez tieto tri susediace krajiny.



Slovinská vláda uviedla, že dočasné zariadenia pre migrantov zriadia preto, že miestne policajné stanice v oblasti nemajú dostatok kapacít na zvládnutie vlny migrantov.



Toto opatrenie nebude trvať dlhšie než tri roky, dodala vláda.



Migranti prichádzajú do Slovinska z Chorvátska, keď prekonajú takzvanú balkánsku pozemnú trasu, ktorá vedie z Turecka do Grécka alebo Bulharska a potom do Severného Macedónska, Srbska a Bosny.