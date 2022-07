LESNÝ POŽIAR V SLOVINSKU: V oblasti Kras evakuovali štyri dediny

Ľubľana 20. mája (TASR) - Lesný požiar, ktorý sa rozšíril z Talianska do oblasti Kras na západe Slovinska ohrozuje aj niektoré dediny v tejto oblasti. Úrady už vyzvali na evakuáciu obyvateľov dedín Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu a Nova Vas. Informovala o tom agentúra STA s odvolaním sa na regionálne stredisko civilnej ochrany.



Boli aktivované všetky záchranné zložky regiónu a podľa veliteľa civilnej ochrany Srečka Šestana s plameňmi bojuje takmer 600 ľudí. Pre ľahké popáleniny a dýchacie problémy vyhľadalo lekársku pomoc päť hasičov.



Spravodajský portál 24ur.com informoval, že do hasenia boli zapojené aj dva talianske vrtuľníky a dve lietadlá Canadair, ktoré zhadzovali vodu zo vzduchu.



Ervin Čurlič z regionálneho strediska civilnej ochrany pre 24ur.com povedal, že na slovinskej strane hraníc horeli tri domy. Zhorel aj veľký bazén, z ktorého vrtuľníky naberali vodu.



Požiar sa opäť rozhorel aj na oboch stranách cesty medzi obcami Mirna a Lokvica, cesta je preto uzavretá. Úsilie hasičov komplikuje hustý dym, uviedol počas návštevy oblasti slovinský minister obrany Marjan Šarec.



Priznal logistické problémy s vodou, ktorá sa musí dovážať cisternami a napúšťať do bazénov, ktoré používajú vrtuľníky. Zároveň upozornil na nedostatok vody v regióne.