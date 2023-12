Slovinsko predĺžilo kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom

Ľubľana 14. decembra (TASR) - Slovinsko sa vo štvrtok rozhodlo predĺžiť policajné kontroly na svojich hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom až do 22. júna 2024. Tamojšia vláda to odôvodnila "výrazným zhoršením bezpečnostnej situácie na Blízkom východe", ako aj teroristickými hrozbami a konfliktami vo viacerých afrických krajinách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry STA.



Dočasné kontroly na hraniciach zaviedla táto krajina prvýkrát 21. októbra. Vláda o ďalšom predĺžení informovala na svojom štvrtkovom zasadnutí. Argumentovala tým, že úroveň teroristického ohrozenia je v Slovinsku aj inde v Európe stále zvýšená, pričom hrozba pre jedného člena Schengenu je zároveň hrozbou pre všetkých.



Migračné toky súčasne označila za aktuálne bezpečnostné riziko. Príslušné orgány budú podľa jej vyhlásenia situáciu na hraniciach v nasledovných šiestich mesiacoch monitorovať. O potenciálnom ďalšom predĺžení sa potom rozhodne na základe vývoja situácie, ako v Slovinsku aj celom regióne.



Slovinsko v súčasnosti nekontroluje na hraniciach všetkých cestujúcich, no vykonáva tzv. cielené kontroly "zamerané na prevenciu terorizmu, extrémizmu a cezhraničnej trestnej činnosti", píše STA. V takýchto kontrolách bude pokračovať aj v nasledovnom polroku.