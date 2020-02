Protiimigračná strana SDS sa dohodla na vytvorení novej koalície

Ľubľana 25. februára (TASR) - Protiimigračná Slovinská demokratická strana (SDS) v utorok oznámila, že sa dohodla s troma ďalšími stranami na vytvorení novej koaličnej vlády. Došlo k tomu po januárovej rezignácii slovinského premiéra Marjana Šareca, informovala agentúra AFP.



Šarec odstúpil 27. januára po tom, ako z jeho päťčlennej menšinovej vlády odišiel po vnútrokoaličných konfliktoch minister financií Andrej Bertoncelj.



Najsilnejšia parlamentná strana SDS, ktorá má blízko k maďarskej vládnucej strane Fidesz, ešte minulý týždeň oznámila začatie rozhovorov za účelom vytvorenia novej stredopravicovej koaličnej vlády.



"Navrhli sme prezidentovi Borutovi Pahorovi, aby dal lídrovi SDS Janezovi Janšovi mandát na zostavenie novej vlády," uviedol hovorca SDS Danijel Krivec po utorňajšom stretnutí s prezidentom.



Prezident Pahor v utorok pokračoval v stretnutiach s lídrami ďalších parlamentných strán. Očakáva sa, že do konca týždňa oznámi, koho sa rozhodol poveriť zostavením novej vlády, uvádza AFP.



SDS sa podľa vlastného vyhlásenia dohodla na vytvorení koalície s dosiaľ opozičnou stredopravicovou stranou Nové Slovinsko — Kresťanskí demokrati (NSi) a s dvoma stranami opúšťajúcimi koalíciu: Stranou moderného stredu (SMC) a Demokratickou stranou dôchodcov Slovinska (DeSUS). Takáto koalícia by v 90-člennom parlamente mala 48 kresiel.



Šarec bol predsedom slovinskej vlády v roku 2018. Vytvoril liberálnu koalíciu bez pravicovej a protiimigračnej strany SDS vedenej slovinským expremiérom Janezom Janšom.



Po januárovom oznámení svojej rezignácie vyzval na konanie predčasných volieb. Bývalých členov svojej vlády zároveň vystríhal pred sformovaním koalície s SDS. "Mali by sme sa samých seba spytovať, či chceme Orbánovo Slovinsko alebo suverénne Slovinsko," povedal v tejto súvislosti odkazujúc na blízky vzťah lídra SDS Janšu s maďarským premiérom Orbánom, píše AFP.