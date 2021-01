Slovinsko ruší karanténu po vstupe do krajiny

Bratislava/Ľubľana 8. januára (TASR) - Do Slovinska bude od soboty možné vstúpiť aj na základe preukázania sa negatívnym antigénovým testom na ochorenie COVID-19. V takomto prípade zaniká povinnosť podstúpiť karanténu. Test však nesmie byť starší ako 48 hodín. Ďalšie sprísňovanie opatrení chystá aj Rakúsko, pričom zmeny sa dotknú režimu na hraniciach, informoval v piatok na sociálnej sieti štátny tajomník rezortu diplomacie SR Martin Klus.



Od piatka sa v Slovinsku opäť zatvárajú lyžiarske strediská, pričom zákaz zhromažďovania a pohybu občanov medzi tamojšími regiónmi bol predlžený do 18. januára.



Pre osoby vstupujúce do Slovinska sa však na vybraných hraničných priechodoch s Chorvátskom a na letisku Jožeta Pučnika v Ľubľane podľa Klusa skončí možnosť rýchleho testovania.



Od polnoci z piatka na sobotu zavedie Rakúsko z dôvodu silnejúcej koronavírusovej pandémie kontroly na hraniciach . Následne na budúci týždeň dôjde aj k obmedzeniu počtu hraničných priechodov. Po príchode do Rakúska naďalej zostáva povinná desaťdňová domáca karanténa, z ktorej existujú výnimky. Izoláciu je možné ukončiť predčasne absolvovaním PCR alebo antigénového testu s negatívnym výsledkom. Na tento test je možné ísť najskôr v piaty deň po vstupe do Rakúska.