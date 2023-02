Slovinsko sa zapojilo do projektu pre udržateľnú spotrebu kávy

Ľubľana 12. februára (TASR) - Slovinská rozvojová agentúra (Sotla) sa zapojila do európskeho projektu ECOffee Consumer. Je zameraný na zvýšenie povedomia spotrebiteľov o udržateľných spôsoboch konzumácie kávy. TASR informuje podľa agentúry STA.



Projekt v hodnote 250-tisíc eur spája partnerov z Cypru, Grécka, Holandska, Portugalska a Maďarska. Cieľom je vytvoriť medzinárodnú sieť spotrebiteľov kávy a majiteľov kaviarní a podporiť udržateľnú spotrebu kávy.



Každá šálka kávy totiž znamená vznik kávovej usadeniny, čo v celosvetovom meradle zvyšuje množstvo odpadu, upozornila agentúra Sotla. Jej rozkladom na netriedených skládkach sa do atmosféry uvoľňuje metán, oxid uhličitý a prchavé organické zlúčeniny. Partneri ECOffee Consumer majú záujem tento odpad ekologicky spracovať a opätovne využiť. Projekt potrvá do konca októbra budúceho roka.