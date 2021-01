Slovinskej tlačovej agentúre zastavili financovanie

Ľubľana 12. januára (TASR) - Nerešpektovanie zákona o Slovinskej tlačovej agentúre (STA) zo strany slovinskej vlády vedenie STA označilo za prehru pre právny štát. Informoval o tom v pondelok generálny tajomník Európskej aliancie tlačových agentúr Alexandru Ion Giboi s odvolaním sa na minulotýždňové vyhlásenie vedenia STA.



Slovinská vláda v decembri 2020 prijala rozhodnutie o pozastavení financovania agentúry STA. Odôvodnila ho tým, že vedenie STA neposkytlo požadované údaje o finančných operáciách tlačovej agentúry. Vládny úrad pre komunikáciu (UKOM) každoročne poskytoval STA zhruba dva milióny eur.



STA mala na základe legislatívneho dodatku, ktorý vstúpil do platnosti 31. decembra, dostať meškajúce platby v priebehu nasledujúcich siedmich dní, uvádza vedenie STA vo vyhlásení z 8. januára. Platby však nedostala.



Slovinská vláda namiesto vyrovnania dlhu požiadala Európsku komisiu, aby posúdila, či je takýto spôsob financovania v súlade s pravidlami štátnej pomoci v rámci EÚ. Vláda podľa STA tvrdila, že legislatívnym opatrením sa tieto platby zmenili na priamy záväzok vyplývajúci z rozpočtu. Vládny úrad pre komunikáciu uviedol, že platby budú uskutočnené, keď dostane zelenú od EK.



Vláda tým podľa STA nesplnila svoje záväzky a nedodržala svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, čo predstavuje porážku právneho štátu.



"Sme presvedčení, že napriek žiadosti o posúdenie zo strany EK by vláda mala aj naďalej financovať STA tak, ako to vyžaduje zákon, až dovtedy, kým nedostane stanovisko od EK," píše vedenie STA a dodáva, že vládu k tomu zaväzuje zákon a predchádzajúce dohody - a tieto platby za žiadnych okolností nemôžu byť posudzované ako štátna pomoc.



UKOM by mal na základe zákona s STA takisto podpísať novú dohodu o výkone služieb vo verejnom záujme na rok 2021, čo je však v nedohľadne.



„Neustále odmietanie zo strany vlády plniť svoje záväzky spôsobí obrovské škody najmä v prípade, ak sa ukáže, že EK nemá k zavedeniu zákona do platnosti žiadne pripomienky," píše STA a dodáva, že „konanie vlády nepredstavuje nič iné, len ďalší pokus nájsť si nové zámienky a naťahovať proces s úmyslom finančne vyčerpať STA".



STA podľa svojich vyjadrení pokračuje v poskytovaní všetkých svojich služieb vyplývajúcich zo zákona aj napriek tomu, že financie za verejné služby dostala naposledy za september 2020.



"Ak však táto situácia pretrvá, môže byť nútená zastaviť výkon verejných služieb alebo ukončiť všetky svoje operácie," píše STA a pripomína, že STA si čoskoro pripomenie 30. výročie svojho založenia a takisto sa blíži i 30. výročie od vyhlásenia nezávislosti Slovinska.



Ukončenie fungovania agentúry STA by spôsobilo veľkú medzeru v oblasti informácií pre klientov agentúry a stratu takmer 100 pracovných miest, čo by ohrozilo situáciu zamestnancov STA a ich rodín.



„Takisto by to predstavovalo vážny úder pre demokratický obraz o Slovinsku v roku, keď táto krajina prevezme rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ," dodala STA.



Riaditeľ STA Bojan Veselinovič v reakcii na to pre štátnu televíziu uviedol, že UKOM poskytol všetky potrebné údaje. Pokiaľ ide o informácie o zamestnancoch a redakčnej činnosti, tie UKOMu nedal, pretože by tým porušil mediálnu legislatívu.



STA podľa svojich vyjadrení vždy predkladá všetky dokumenty, ktoré sú vyžadované na základe zákona a dohode o vykonávaní služieb vo verejnom záujme. Predloženie niektorých dokumentov, ktoré žiadal UKOM, by však zasiahlo nezávislosť agentúry, ktorá je zahrnutá v zákone o STA a zákone o médiách.



Európska komisia v pondelok 11. januára v súvislosti s pozastavením financovania STA varovala pred pokusmi vyvíjať nátlak na médiá.



Hovorca EK Christian Wigand žiadal, aby médiám bolo umožnené slobodne pracovať, a uviedol, že verejnoprávne médiá hrajú v Európskej únii osobitnú úlohu. „Vyzývame všetky členské štáty, aby sa zdržali pokusov vyvíjať na ne tlak," povedal.



„Rozhodnutie týkajúce sa financovania agentúry je potrebné podrobne preskúmať na vnútroštátnej úrovni, samozrejme, príslušnými orgánmi," uviedol hovorca a dodal, že situáciu budú naďalej pozorne sledovať.



STA je spoločnosť s ručením obmedzením, ktorej 100-percentným vlastníkom je štát, píše sa vo vyhlásení vedenia agentúry STA. Štatút a fungovanie agentúry upravuje zákon o STA z roku 2011, na základe ktorého vláda musí zabezpečovať inštitucionálnu autonómiu a vydavateľskú nezávislosť agentúry a zabezpečiť náležité financovanie jej verejných služieb na základe ročného finančného plánu agentúry.



Európska aliancia tlačových agentúr, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.