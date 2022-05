Slovinské stredoľavicové strany sa zhodli na vytvorení novej koalícii

Ľubľana 12. mája (TASR) - Slovinské liberálne Hnutie Sloboda (Gibanje Svoboda; GS), ktoré zvíťazilo v aprílových parlamentných voľbách, sa dohodlo na vytvorení vládnej stredoľavicovej koalície s dvoma menšími stranami. Oznámil to v stredu večer líder GS Robert Golob s tým, že budúca koalícia sa už dohodla na programe i na rozdelení jednotlivých ministerských postov. Informovala o tom agentúra AFP.



V parlamentných voľbách, ktoré sa konali 24. apríla, získalo novovzniknuté GS 34,53 percenta hlasov a v 90-člennom parlamente si tak zabezpečilo 41 poslancov. Uštedrilo pritom zdrvujúcu porážku doterajšiemu premiérovi Janezovi Janšovi a jeho Slovinskej demokratickej strane (SDS), ktorá vo voľbách skončila na druhom mieste so ziskom menej než 23 percent hlasov.



Na vytvorení koalície sa teraz GS dohodlo so stranami Sociálni demokrati (SD) a Ľavica, s ktorými bude mať dohromady 53 parlamentných kresiel, a teda väčšinu.



"Ukončili sme týždeň intenzívnej koordinácie... a dohodli sme sa na programe," povedal Golob na tlačovej konferencii. Dodal, že strany sa už dohodli aj na obsadení jednotlivých ministerských postov. "Verím, že v tejto vláde sa zídu... politické skúsenosti, o ktorých mnohí tvrdia, že nám (GS) chýbajú, s veľkým nadšením renomovaných expertov," dodal Golob, predpokladaný predseda novej slovinskej vlády.



Golob (55) je bývalým šéfom energetickej spoločnosti a politickým nováčikom. Vo voľbách profitoval aj z odporu, ktorý mnohí Slovinci pociťujú k Janšovi obviňovanému z potláčania demokratických inštitúcií a slobody tlače. Toho sa podľa nich dopúšťa od roku 2020, keď začal svoje tretie funkčné obdobie v úrade.



Janša je známy svojim blízkym vzťahom s nacionalistickým maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ako aj obdivom k bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, a tiež protiimigračnými názormi, píše AFP. Teraz by sa mal stať lídrom opozície.



Ustanovujúca schôdza nového slovinského parlamentu sa bude konať v piatok a prezident Borut Pahor by mal až následne oficiálne poveriť Goloba zostavením novej vlády.



Golob bude mať po tom, ako ho v úrade predsedu vlády odsúhlasia poslanci, dva týždne na to, aby predstavil zloženie novej vlády. Ak nenastanú väčšie komplikácie, nová slovinská vláda by sa svojho funkčného obdobia mohla ujať začiatkom júna, analyzuje AFP.