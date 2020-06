Slovinsko otvára hranice pre ďalších 14 krajín, vrátane Slovenska

Ľubľana 8. júna (TASR) - Slovinská vláda prijala v nedeľu večer nové pravidlá, ktoré umožnia občanom 17 krajín členských i nečlenských krajín EÚ vstupovať na územie krajiny od pondelka bez obmedzení, informovala agentúra STA.



Občania susedného Rakúska, Chorvátska a Maďarska mohli cestovať do Slovinska bez zdravotných obmedzení na základe bilaterálnych dohôd už skôr.



Zoznam krajín, ktorých občania môžu voľne prekračovať hranice so Slovinskom, sa teraz rozšíril o Slovensko, Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Island, Lotyšsko, Litvu, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.



Krajiny boli zaradené do zoznamu na základe epidemiologického hodnotenia Národného inštitútu verejného zdravia. Ak sa situácia v niektorej z týchto krajín zhorší, môže byť zo zoznamu vyradená.



V ďalšom kroku smerujúcom k uvoľneniu hraničného režimu slovinská vláda zmiernila požiadavky na prekračovanie hraníc vo vzťahu k Rakúsku a Maďarsku, ktoré tvoria vnútorné hranice EÚ. Rozhodla sa povoliť prechod cez hranicu mimo určených kontrolných bodov pre občanov Rakúska (na hranici s Rakúskom) a občanov Maďarska (na hranici s Maďarskom), všetci ostatní musia zatiaľ používať iba vyhradené kontrolné body.



Na druhej strane však slovinská vláda zaviedla povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých prichádzajúcich zo Severného Macedónska bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo bydlisko.



Slovinsko už 15. mája vyhlásilo - ako vôbec prvá európska krajina - koniec epidémie koronavírusu na svojom území. V tejto dvojmiliónovej krajine doposiaľ zaznamenali 1485 infikovaných koronavírusom a 109 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje.