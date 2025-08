Slovinsko uvalilo na Izrael zbrojné embargo

Ľubľana 31. júla (TASR) - Slovinská vláda vo štvrtok schválila zákaz akéhokoľvek obchodovania so zbraňami s Izraelom, ako aj zákaz tranzitu zbraní určených pre Izrael cez svoje územie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr STA a AFP.



„Slovinsko sa stalo prvou európskou krajinou, ktorá zakázala vývoz, dovoz a tranzit zbraní do a z Izraela,“ uviedol premiér Robert Golob po prijatí výnosu vládnym kabinetom. Rozhodnutie je súčasťou slovinského úsilia zvýšiť tlak na Izrael a Golob pri viacerých príležitostiach vyhlásil, že Slovinsko bude konať jednostranne, ak EÚ nebude schopná prijať spoločné opatrenia.



„EÚ momentálne nie je schopná túto úlohu splniť pre vnútorné nezhody a nejednotnosti,“ uvádza vláda vo vyhlásení. „Výsledok je preto hanebný - ľudia v Gaze umierajú, pretože im je systematicky odopieraná humanitárna pomoc. Umierajú pod troskami, bez prístupu k pitnej vode, jedlu a základnej zdravotnej starostlivosti,“ pokračuje.



„Ide o systematické bránenie prístupu humanitárnej pomoci a úmyselné znemožňovanie základných podmienok pre prežitie. Za takýchto okolností je povinnosťou každej zodpovednej krajiny konať, aj keby to znamenalo urobiť tento krok skôr, než ho urobia ostatní,“ uzatvára vláda.



Slovinská vláda tvrdí, že v nasledujúcich týždňoch plánuje prijať ešte ďalšie opatrenia proti Tel Avivu, ktorého konanie podľa nej „predstavuje vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva“.



Ľubľana 17. júla zakázala vstup do krajiny dvom krajne pravicovým izraelským ministrom, Itamarovi Ben Gvirovi a Becalelovi Smotričovi, pre ich verejné vyhlásenia, ktoré podľa vlády podnecujú násilie a porušovanie ľudských práv Palestínčanov.



Slovinské ministerstvo zahraničných vecí si tiež vo štvrtok predvolalo izraelského veľvyslanca na demarš, ktorým chcelo vyjadriť svoj protest v súvislosti s „neznesiteľnou humanitárnou katastrofou v Gaze v dôsledku obmedzenia prístupu k humanitárnej pomoci“.