Slovinsko uvoľňuje pohraničný režim pre občanov EÚ

Ľubľana 15. mája (TASR) - Slovinsko uvoľňuje režim na svojich hraniciach. Obyvatelia EÚ budú môcť od konca mája vstupovať na územie tejto krajiny na stanovených hraničných priechodoch s Rakúskom, Talianskom a Maďarskom bez povinnosti podstupovať karanténu. Informovala o tom v piatok agentúra STA.



Dekrét o úprave hraničného režimu prijala slovinská vláda vo štvrtok večer s platnosťou od 15. mája, avšak v praxi sa začne uplatňovať až od 31. mája.



Obmedzenia budú na jeho základe zrušené len pre obyvateľov členských štátov EÚ. Občania tzv. tretích krajín s výnimkou diplomatov a ďalších špecifických prípadov budú musieť po vstupe na územie Slovinska ísť do 14-dňovej karantény.



Na základe dekrétu bude otvorených 19 priechodov s Rakúskom, deväť s Talianskom a päť s Maďarskom. Cez niektoré priechody budú môcť prechádzať len obyvatelia pohraničných regiónov či osoby denne dochádzajúce za prácou. V zozname miest, kde bude možné vstupovať na územie Slovinska, sú aj tri letiská a dva prístavy.



Režim na hraniciach s Chorvátskom, ktoré nie je súčasťou schengenského priestoru, nie je na základe dekrétu limitovaný na špecifické priechody.



Cestujúci s trvalým alebo dočasným pobytom v členských krajinách EÚ nebudú musieť pri vstupe do Slovinska podstupovať povinnú sedemdňovú karanténu, ako tomu bolo doposiaľ. Osobám so symptómami ochorenia COVID-19 nebude vstup na slovinské územie povolený, s výnimkou tých, ktoré tam majú trvalý pobyt.