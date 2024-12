Slovinsko: V Alpách uviazli maďarskí turisti, hľadajú ich od nedele

Ľubľana 23. decembra (TASR) - Dvaja maďarskí horolezci uviazli v Kamnicko-Slavinských Alpách v Slovinsku. Stratili sa ešte v nedeľu po tom, čo v nepriaznivých poveternostných podmienkach zrejme zišli z trasy v Kamnickom sedle, uviedol slovinský rozhlas. TASR informuje podľa agentúry STA.



Záchrannú akciu v danej oblasti museli v nedeľu vo večerných hodinách prerušiť pre zlé počasie, v pondelok však v pátraní po uviaznutých horolezcoch pokračovali. Jeden z alpinistov má zrejme zlomenú nohu.



Na záchrannej operácii sa podieľalo približne 40 ľudí, vrtuľníky však v dôsledku silného vetra vzlietnuť nemohli, uviedol v pondelok pre médiá šéf záchranného tému Jernej Lanišek. Ako však dodal, je nepravdepodobné, že sa im do zotmenia bez pomoci helikoptéry podarí dostať sa k uviaznutým horolezcom.



V prípade alpinistov ide o maďarských občanov - muža a ženu -, ktorí na núdzovú linku zavolali v nedeľu popoludní. Okamžite sa spustila záchranná operácia, ktorú však museli prerušiť vo večerných hodinách v dôsledku nulovej viditeľnosti a hustého sneženia. V oblasti zaznamenali aj silný vietor a hrozilo riziko lavín, píše STA.



V pondelok plánovali záchranári nasadiť vrtuľník, vietor im to však znemožnil; podľa prognóz sa dokonca očakáva, že ďalej zosilnie.



Horolezci boli na ceste z hory Turska do Kamnického sedla, keď v dôsledku zlého počasia stratili trasu. Muž zrejme navyše spadol a zlomil si nohu.



Horolezci podľa záchranárov uviazli v ťažko prístupnej oblasti Kotliška Grapa vo výške približne 1700 metrov. Záchranári boli v telefonickom kontakte so ženou, signál je však slabý a batéria sa jej už takmer vybila, uviedol Lanišek, ktorý dôrazne vyzval alpinistov, aby si pred odchodom na hory skontrolovali predpoveď počasia a prispôsobili trasy svojim schopnostiam a kondícii. "Problémom sú turisti," dodal.