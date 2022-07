V oblasti slovinského Krasu evakuovali pred lesným požiarom 15 dedín

Ľubľana 22. júla (TASR) - Pätnásť dedín evakuovali v piatok v skalnatej zalesnenej oblasti Kras na západe Slovinska, kde vyčíňa doteraz najničivejší lesný požiar v krajine. O evakuácii úrady rozhodli pre zmenu smeru vetra. Informovala o tom slovinská tlačová agentúra STA.



Hasičom v teréne pomáhajú zo vzduchu aj hasiace vrtuľníky a lietadlá. Boj s požiarom sťažuje nevybuchnutá munícia z prvej svetovej vojny.



V piatok už evakuovali vyše 500 obyvateľov z dedín Opatje Selo, Nova Vas, Hudi Log a Vrtoče; neskôr popoludní museli domovy opustiť aj ľudia v ďalších 11 dedinách ako Merljaki, Mohorini či Ozren. Plamene si zatiaľ nevyžiadali ľudské obete ani nezničili žiadne domy.



V požiarom bojovalo v piatok takmer 1300 hasičov a členov pohotovostných služieb, ako aj 130 lesníkov, ktorí sa stínaním stromov snažili zastaviť šírenie ohňa. Požiar zatiaľ spálil vyše 2000 hektárov.



Pri hasení požiaru pomáha 11 vrtuľníkov a vojenské lietadlo Pilatus, na miesto smeruje aj chorvátske hasičské lietadlo, ktoré bude vodu zhadzovať zo vzduchu. Do terénu bolo vyslané tiež vodné delo polície, ktoré za normálnych okolností slúži proti nepovoleným demonštráciám.



Slovinský premiér Rober Golob priamo na mieste povedal, že podľa nariadenia vlády hasičom budú preplácať čas, ktorý tu strávia - väčšina tunajších hasičov sú totiž dobrovoľníci.



"Bol som prekvapený, keď som sa dozvedel, že dobrovoľní hasiči to robia počas dovolenky a prakticky bez finančnej odmeny," uviedol premiér. Za osem hodín hasenia denne dostanú 73 eur, tí, čo pracujú dlhšie, 94,50 eura. Tieto sumy nebudú zdanené.



Kým nepríde dážď, situácia bude zrejme problémová každý deň, povedal Golob. Minister obrany Marjan Šarec je na mieste už tretí deň po sebe. Podľa neho je situácia stále veľmi vážna.



Do hasenia sú zapojené aj vrtuľníky zo Slovenska, Rakúska a Srbska. Ďalšie dva očakávajú z Maďarska, píše STA.



Šéf slovinskej polície Boštjan Lindav na fámy, že oheň niekto zapáli reagoval, že vyšetrovanie skúma každú stopu. Na miestach, kde sa plamene rozhoreli, sa našli odhodené črepiny skla a to možno požiar spôsobilo. Požiar a jeho šírenie sleduje aj satelitný systém Európskej únie Copernicus.