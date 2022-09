V Slovinsku vlani vzrástol počet samovrážd

Ľubľana 7. septembra (TASR) - Celkovo 432 ľudí spáchalo samovraždu v Slovinsku v roku 2021, z nich 94 bolo žien. V porovnaní s rokom predtým svoj život ukončilo o 63 ľudí viac. V stredu pred Svetovým dňom prevencie pred samovraždami (10. septembra) to oznámila Saška Roškarová zo slovinského Národného úradu pre verejné zdravie. TASR informuje podľa správy agentúry STA.



Podľa odborníkov samovražda nie je len zdravotný problém, ale aj sociálny, pričom jeho dôsledky nepriaznivo postihujú celosvetovo milióny ľudí.



"Nevieme, čo spôsobilo tento nárast v roku 2021. Ako spoločnosť sme dva roky čelili osobitnému faktoru - pandémii ochorenia COVID-19. Preto sa na prvý pohľad môže zdať, že dôvod nárastu samovrážd je jasný. Takýto priamy a zjednodušený záver však môže byť nesprávny, zároveň môže mať zastrašujúci vplyv na ľudí," uviedla Roškarová. Apelovala na čo najvyššiu pozornosť na prevenciu a na spoluprácu medzi rôznymi sektormi.



Tak ako v minulosti aj tento rok v Slovinsku pri príležitosti Svetového dňa prevencie pred samovraždami organizujú rôzne aktivity. Jednou bude aj celosvetová cyklistická kampaň Cycle Around the Globe. Medzinárodné združenie prevencie pred samovraždami vyzýva ľudí, aby 10. septembra o 20.00 h zapálili sviečku v okne.



Podľa odborníkov je dôležité povzbudzovať ľudí s úzkosťou alebo depresiou, aby vyhľadali profesionálnu pomoc. V prípade akútnych ťažkostí sa možno obrátiť aj na pohotovostné služby. V Slovinsku je celodenne dostupných niekoľko telefónnych liniek pre deti a dospievajúcich.



Svetový deň prevencie pred samovraždami 10. septembra sa pripomína od roku 2002. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť na to, aká dôležitá je podpora pre ľudí s ťažkosťami a aj pre tých, ktorí takto stratili svojich blízkych. Tohtoročným mottom svetového dňa je Vytváranie nádeje cez činy (Creating Hope Through Action).