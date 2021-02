Slovinská vláda prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery

Ľubľana 15. februára (TASR) - Slovinská stredopravicová vláda premiéra Janeza Janšu prežila v pondelok hlasovanie o vyslovení nedôvery v parlamente. Iniciovala ho opozícia, ktorá Janšu obviňuje zo snahy urobiť z krajiny "autoritársku demokraciu". Informovali o tom agentúry AFP a STA.



Janšovu vládu v 90-člennom parlamente podporilo 40 poslancov, proti sa ich vyslovilo sedem. Šesť hlasovacích lístkov bolo neplatných, pričom väčšina koaličných poslancov nehlasovala. Na odvolanie vlády bolo potrebných najmenej 46 hlasov.



Za posledné obdobie išlo už o druhý pokus o zvrhnutie Janšovej vlády. Podobný návrh opozícia v januári stiahla v obave, že by nezískala dostatočný počet hlasov po tom, ako išlo pre pozitívny výsledok testu na koronavírus do karantény niekoľko opozičných poslancov.



Predseda Demokratickej strany dôchodcov Slovinska (DeSUS) Karl Erjavec po hlasovaní uviedol, že očakával podporu väčšieho počtu poslancov. Podľa jeho slov tak o tom, či táto vláda odviedla dobrú prácu, rozhodnú až voliči vo voľbách naplánovaných na budúci rok.



Erjavec podal návrh minulý týždeň v mene piatich stredoľavicových opozičných strán, ktoré premiéra obvinili z toho, že pandémiu zneužíva na útoky voči kritickým médiám a posilňuje si kontrolu nad štátnymi inštitúciami - podobne ako to robí jeho spojenec, maďarský premiér Viktor Orbán.



Janša počas pondelkovej rozpravy odmietol obvinenia opozície a návrh na vyslovenie nedôvery jeho vláde označil za frašku.



Janša je lídrom protiimigračnej Slovinskej demokratickej strany (SDS). Vládu jeho strana SDS vytvorila vlani v marci okrem Strany moderného stredu (SMC) a DeSUS aj so stredopravicovou stranou Nové Slovinsko — Kresťanskí demokrati (Nsi). Stalo sa tak po januárovej rezignácii bývalého premiéra Marjana Šareca.