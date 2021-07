Slovinci v referende odmietli zmeny v zákone týkajúce sa ochramy vôd

Ľubľana 12. júla (TASR) – Slovinskí voliči v nedeľňajšom referende jasne odmietli zmeny v zákone o vodách, čo je vnímané ako neúspech pravicovej vlády premiéra Janeza Janšu. Informovali o tom agentúry AP a STA.



Približne 86,6 percenta zúčastnených hlasovalo proti novele, ktorú vláda schválila v marci a ktorá podľa tvrdení ekológov ohrozovala životné prostredie a kvalitu vody, vyplýva z takmer úplných výsledkov sčítania.



Za bolo odovzdaných 13,4 percenta hlasov, pričom účasť dosiahla takmer 46 percent z 1,7 milióna oprávnených voličov, čo je najviac v referende v Slovinsku od roku 2007. Poukazuje to na veľký záujem verejnosti o túto tému, uviedla STA.



Spor okolo nového zákona sa týkal regulácie výstavby budov vrátane hotelov, obchodov a reštaurácií v blízkosti riek, jazier a mora. Pokým vláda trvala na tom, že sprísnila predpisy výstavby a poskytne viac financií na ochranu vodných zdrojov, podľa oponentov z tábora environmentálnych a občianskych skupín by zákon uprednostnil záujmy súkromných investorov, obmedzil prístup verejnosti k vode a ohrozil jej kvalitu.



Táto otázka vyvolala búrlivú diskusiu v krajine, v ktorej v roku 2016 zakotvili do ústavy právo na vodu, píše AP. Spor poukázal aj na zvýšené politické napätie v Slovinsku, kde Janšova vláda čelí obvineniam z obmedzovania demokratických a mediálnych slobôd.