Slovinsko začne odstraňovať ostnatý drôt na hranici s Chorvátskom

Ľubľana 9. júla (TASR) – Slovinská armáda začne na budúci týždeň odstraňovať ostnatý drôt na hranici s Chorvátskom. Oznámila to v piatok ministerka vnútra Tatjana Bobnarová po tom, ako vláda prijala príslušné uznesenie. TASR správu prevzala od agentúry STA.



"Najúčinnejšou migračnou politikou je zabezpečiť zákonnú a teda bezpečnú a regulovanú migráciu," povedala Bobnarová.



Odstránenie ostnatého drôtu z hranice patrilo k prvým krokom vlády premiéra Roberta Goloba, ktorá sa ujala moci 1. júna.



Bobnarová uviedla, že hranica bude chránená inými prostriedkami vrátane zvýšenej prítomnosti polície na hranici a vo vnútrozemí. Bude to podľa nej spojené s rýchlymi a efektívnymi azylovými konaniami pre všetky osoby s nárokom na medzinárodnú ochranu.



Ministerka očakáva, že armáda denne odstráni asi 200 metrov ostnatého drôtu, celé by to mohlo trvať 150 dní, napísala STA.



Slovinsko postavilo plot na svojich hraniciach za vlády premiéra Mira Cerara počas migračnej krízy z rokov 2015-16. Vtedy sa to stretlo s obavami z porušovania ľudských práv.



Bobnarová doplnila, že plot bol postavený ako dočasné riešenie a je neprijateľné, aby sa stal trvalou súčasťou migračnej politiky. Migrácia nie je podľa nej sama osebe kriminálna, ale je súčasťou modernej spoločnosti.