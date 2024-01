Slovinsko zadržalo vlani dvojnásobne viac nelegálnych migrantov

Ľubľana 12. januára (TASR) - Slovinsko zadržalo minulý rok takmer dvojnásobne vyšší počet nelegálnych migrantov ako predvlani. Väčšina z ľudí, ktorí nelegálne prekročili hranice tejto krajiny, tam prišla cez územie susedného Chorvátska. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú v piatok zverejnila tamojšia polícia, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Slovinsko zaviedlo v októbri - po obdobných krokoch iných krajín EÚ - opätovne kontroly na svojich hraniciach, a to v súvislosti s prudkým nárastom príchodov migrantov.



So susedným Chorvátskom, ktoré vlani vstúpilo do Schengenu, zdieľa Slovinsko jednu z najdlhších pozemných hraníc v rámci EÚ. Chorvátsko je dlhodobo magnetom pre žiadateľov o azyl bez dokladov či migrantov, ktorí dúfajú, že sa cez túto krajinu dostanú do eurobloku, približuje AFP.



Chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič koncom decembra informoval, že jeho krajina, ktorá vlani vstúpila do bezvízového schengenského priestoru, zaznamenala v roku 2023 medziročný, približne 40-percentný nárast prípadov nelegálneho prekročenia svojich hraníc.



Slovinsko takto v roku 2023 zadržalo 60.587 osôb, čo je takmer dvojnásobne viac než 32.024 osôb zadržaných v roku 2022, informovala tamojšia polícia na svojej webstránke. Najväčšie skupiny nelegálnych migrantov pochádzali z Afganistanu, Maroka a Pakistanu.



Takmer všetci z nich, a síce až 96 percent, prišlo na slovinské územie cez územie Chorvátska, čo predstavuje 84-percentný nárast nelegálnej migrácie cez túto hranicu.



Počet nelegálnych prechodov cez hranice sa zvýšil aj v iných krajinách Európskej únie. Lídri EÚ sa v decembri dohodli na revízii svojho azylového systému, zahŕňajúcej viac pohraničných záchytných centier pre migrantov, ako aj rýchlejšie deportácie neúspešných žiadateľov o azyl.