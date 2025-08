Slovinsko zakázalo dovoz z nelegálnych židovských osád

Ľubľana 6. augusta (TASR) — Slovinsko ako prvá európska krajina zakázalo v stredu všetok dovoz z nelegálnych židovských osád na okupovaných palestínskych územiach. Je to súčasť stratégie Ľubľany na zvýšenie tlaku na Izrael, aby zastavil vojnu v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra STA.



Slovinská vláda o zákaze rozhodla na žiadosť premiéra Roberta Goloba. Izrael podľa nej na okupovaných palestínskych územiach „vážne a opakovane porušuje medzinárodné humanitárne právo“.



„Tieto činy ohrozujú nielen životy a dôstojnosť palestínskeho obyvateľstva, ale aj základy medzinárodného poriadku. Slovinsko ako zodpovedný člen medzinárodného spoločenstva nemôže a nesmie byť súčasťou reťazca, ktorý takéto praktiky umožňuje alebo pred nimi zatvára oči,“ uvádza sa vo vyhlásení vlády.



Slovinsko uvalilo minulý týždeň na Izrael zbrojné embargo a predtým označilo dvoch krajne pravicových izraelských ministrov za neželané osoby.



Zákaz dovozu produktov je podľa STA do značnej miery symbolický: v minulom roku Slovinsko doviezlo z nelegálnych židovských osád iba avokádo v hodnote 30.000 eur, zatiaľ čo vývoz dosiahol hodnotu 3,6 milióna eur a boli to väčšinou lieky, vyplýva z údajov ministerstva hospodárstva.



Slovinská vláda v stredu tiež schválila dodatočnú humanitárnu pomoc pre palestínskych civilistov, ktorá bude doručená cez Jordánsko.