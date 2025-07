Slovinsko zakázalo dvom izraelským ministrom vstup do krajiny

Ľubľana 17. júla (TASR) - Slovinsko vo štvrtok zakázalo vstup do krajiny dvom krajne pravicovým izraelským ministrom, Itamarovi Ben Gvirovi a Becalelovi Smotričovi, pre ich verejné vyhlásenia, ktoré podľa vlády podnecujú násilie a porušovanie ľudských práv Palestínčanov. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr STA a AFP.



Kľúčoví partneri v koalícii izraelského premiéra Benjamina Netanjahua boli podľa vyhlásenia vlády označení ako „personae non gratae“ (nežiaduce osoby) a nebude im tak umožnený prípadný vstup do krajiny. Ben Gvira a Smotriča obvinili z „podnecovania extrémneho násilia a vážneho porušovania ľudských práv Palestínčanov svojimi genocídnymi vyhláseniami“.



Šéfka slovinskej diplomacie Tanja Fajonová uviedla, že Ľubľana spravila nový krok, ktorý zatiaľ neurobila žiadna iná krajina Európskej únie, a dodala, že pripravujú aj iné opatrenia. „Je to nátlak na izraelskú vládu a verím, že ak sa situácia v Gaze nezlepší, Slovinsko bude môcť v tomto tlaku s istotou pokračovať,“ uviedla Fajonová.



Vláda sa rozhodla pre tento krok po tom, čo ministri zahraničných vecí EÚ v utorok nedosiahli dohodu o prijatí nových opatrení zameraných proti Izraelu v súvislosti s údajným porušovaním ľudských práv v Pásme Gazy. Premiér Robert Golob ešte v júni vyhlásil, že Slovinsko bude konať spoločne s ostatnými podobne zmýšľajúcimi členmi, ak EÚ neprijme opatrenia proti Izraelu.



Podľa vyhlásenia slovinskej vlády títo izraelskí ministri svojimi činmi a vyhláseniami podnecujú etnické čistky na Západnom brehu Jordánu a v Pásme Gazy v rozpore so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora z júla 2024 o politike a postupoch Izraela na okupovaných palestínskych územiach.



V júni tohto roku uvalili sankcie na Ben Gvira a Smotriča Kanada, Austrália, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo a Nórsko. V spoločnom stanovisku uvádzali podobné dôvody ako slovinská vláda, hoci len na Západnom brehu Jordánu a nie v Gaze.