< sekcia Zahraničie
Slovinsko zakázalo vstup do krajiny exprezidentovi Dodikovi
Podľa vicepremiéra Mateja Arčona sa zákaz týka len samotného Dodika a nie celej jeho rodiny.
Autor TASR
Ľubľana 11. septembra (TASR) - Slovinská vláda vo štvrtok odsúhlasila návrh, podľa ktorého z nešpecifikovaných dôvodov zakáže do krajiny vstup odvolanému prezidentovi Republiky srbskej (RS) Miloradovi Dodikovi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a STA.
Podľa vicepremiéra Mateja Arčona sa zákaz týka len samotného Dodika a nie celej jeho rodiny. Vládny kabinet začal tento krok zvažovať už pred dvoma týždňami, vo štvrtok sa na ňom zhodol jednohlasne a dňom odsúhlasenia sa začína uplatňovať.
Slovinský spravodajský portál N1 informoval, že dôvodov pre rozhodnutie vlády bolo viacero, najmä nerešpektovanie rozhodnutia súdu, Dodikove separatistické postoje, snaha o podkopanie štátnych inštitúcií v Bosne a Hercegovine a jej ústavy alebo prevody značných finančných čiastok pôvodom z RS a ďalších častí západného Balkánu do Slovinska.
Dodika zbavila Centrálna volebná komisia (CEC) funkcie prezidenta RS v auguste, no tento zákaz ignoruje. Tamojší parlament rozhodol o usporiadaní referenda o rozsudku proti Dodikovi, ktoré sa uskutoční 25. októbra.
Bosniansky federálny súd vo februári odsúdil Dodika za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Ten v Bosne dohliada na dodržiavanie podmienok mierovej dohody, ktorá v roku 1995 ukončila občiansku vojnu. Dodikova vláda tento rok vypracovala sériu protiústavných zákonov, prostredníctvom ktorých sa RS snažila oslabiť činnosť štátnych súdnych orgánov a bezpečnostných zložiek.
Ročnému väzeniu sa bývalý líder RS vyhol zaplatením pokuty 19.000 eur. Odvolací súd nedávno zamietol Dodikovo odvolanie a potvrdil mu zbavenie mandátu prezidenta RS a šesťročný zákaz zastávať politickú funkciu.
Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Obe entity vznikli na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 – 1995. Na jej plnenie dohliada vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom, ktorého legitímnosť bosnianski Srbi neuznávajú.
Podľa vicepremiéra Mateja Arčona sa zákaz týka len samotného Dodika a nie celej jeho rodiny. Vládny kabinet začal tento krok zvažovať už pred dvoma týždňami, vo štvrtok sa na ňom zhodol jednohlasne a dňom odsúhlasenia sa začína uplatňovať.
Slovinský spravodajský portál N1 informoval, že dôvodov pre rozhodnutie vlády bolo viacero, najmä nerešpektovanie rozhodnutia súdu, Dodikove separatistické postoje, snaha o podkopanie štátnych inštitúcií v Bosne a Hercegovine a jej ústavy alebo prevody značných finančných čiastok pôvodom z RS a ďalších častí západného Balkánu do Slovinska.
Dodika zbavila Centrálna volebná komisia (CEC) funkcie prezidenta RS v auguste, no tento zákaz ignoruje. Tamojší parlament rozhodol o usporiadaní referenda o rozsudku proti Dodikovi, ktoré sa uskutoční 25. októbra.
Bosniansky federálny súd vo februári odsúdil Dodika za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Ten v Bosne dohliada na dodržiavanie podmienok mierovej dohody, ktorá v roku 1995 ukončila občiansku vojnu. Dodikova vláda tento rok vypracovala sériu protiústavných zákonov, prostredníctvom ktorých sa RS snažila oslabiť činnosť štátnych súdnych orgánov a bezpečnostných zložiek.
Ročnému väzeniu sa bývalý líder RS vyhol zaplatením pokuty 19.000 eur. Odvolací súd nedávno zamietol Dodikovo odvolanie a potvrdil mu zbavenie mandátu prezidenta RS a šesťročný zákaz zastávať politickú funkciu.
Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Obe entity vznikli na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 – 1995. Na jej plnenie dohliada vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom, ktorého legitímnosť bosnianski Srbi neuznávajú.