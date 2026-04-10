Slovinsko zakáže vstup osobám podozrivým zo zasahovania do volieb
Generálne riaditeľstvo polície uviedlo, že vo svojom informačnom systéme zaevidovalo osoby, ktoré sú podozrivé z protiprávneho konania.
Autor TASR
Ľubľana 10. apríla (TASR) - Agenti izraelskej súkromnej spravodajskej a konzultačnej firmy Black Cube, spájanej so zasahovaním do nedávnych parlamentných volieb v Slovinsku, majú zákaz vstupu na územie Slovinska. Podľa agentúry STA to vo štvrtok oznámila slovinská polícia, píše TASR.
Generálne riaditeľstvo polície uviedlo, že vo svojom informačnom systéme zaevidovalo osoby, ktoré sú podozrivé z protiprávneho konania. Ich identitu polícia nezverejnila a vo svojom vyhlásení pre médiá ich ani priamo neidentifikuje ako zástupcov spoločnosti Black Cube.
Podľa riaditeľa Slovinskej spravodajskej a bezpečnostnej služby (SOVA) Jožka Kadivnika sa vyšetrovaním tímov polície a SOVA nevyvrátiteľne potvrdilo, že pred nedávnymi parlamentnými voľbami v Slovinsku došlo k pokusu o zahraničné zasahovanie do predvolebnej kampane.
Slovinská vláda vo svojej tlačovej správe spred niekoľkých týždňov informovala, že policajný prezident Damjan Petrič informoval Národnú bezpečnostnú radu, že polícia vyšetruje podozrenia z viacerých trestných činov vrátane neoprávneného zhotovovania obrazového a zvukového záznamu, úplatkárstva, zneužitia právomoci, úniku utajovaných skutočností a ohovárania.
Podľa správy vypracovanej SOVA traja zástupcovia spoločnosti Black Cube prišli 11. decembra autom 2025 do sídla Slovinskej demokratickej strany (SDS), kde sa zúčastnili na dvojhodinovom stretnutí. Okrem tejto návštevy SOVA podrobne opisuje aj ďalšie tri cesty zástupcov Black Cube do Ľubľany – 1., 17. a 22. decembra 2025.
Táto misia sa prezradila približne dva týždne pred parlamentnými voľbami, konanými 22. marca, keď sa v médiách a na internete objavili viaceré audio- a videozáznamy zachytávajúce politikov a ďalšie známe osobnosti zo Slovinska pri diskusiách o pomeroch a väzbách v politike a podnikateľskom prostredí, ktoré naznačovali korupciu. Osoby zachytené na nahrávkach však trvajú na tom, že zverejnené záznamy sú zmanipulované.
Krátko nato tím vedený reportérom týždenníka Mladina tvrdil, že nahrávky vyprodukovala spoločnosť Black Cube na objednávku SDS, na ktorej čele je expremiér Janez Janša.
Generálne riaditeľstvo polície uviedlo, že vo svojom informačnom systéme zaevidovalo osoby, ktoré sú podozrivé z protiprávneho konania. Ich identitu polícia nezverejnila a vo svojom vyhlásení pre médiá ich ani priamo neidentifikuje ako zástupcov spoločnosti Black Cube.
Podľa riaditeľa Slovinskej spravodajskej a bezpečnostnej služby (SOVA) Jožka Kadivnika sa vyšetrovaním tímov polície a SOVA nevyvrátiteľne potvrdilo, že pred nedávnymi parlamentnými voľbami v Slovinsku došlo k pokusu o zahraničné zasahovanie do predvolebnej kampane.
Slovinská vláda vo svojej tlačovej správe spred niekoľkých týždňov informovala, že policajný prezident Damjan Petrič informoval Národnú bezpečnostnú radu, že polícia vyšetruje podozrenia z viacerých trestných činov vrátane neoprávneného zhotovovania obrazového a zvukového záznamu, úplatkárstva, zneužitia právomoci, úniku utajovaných skutočností a ohovárania.
Podľa správy vypracovanej SOVA traja zástupcovia spoločnosti Black Cube prišli 11. decembra autom 2025 do sídla Slovinskej demokratickej strany (SDS), kde sa zúčastnili na dvojhodinovom stretnutí. Okrem tejto návštevy SOVA podrobne opisuje aj ďalšie tri cesty zástupcov Black Cube do Ľubľany – 1., 17. a 22. decembra 2025.
Táto misia sa prezradila približne dva týždne pred parlamentnými voľbami, konanými 22. marca, keď sa v médiách a na internete objavili viaceré audio- a videozáznamy zachytávajúce politikov a ďalšie známe osobnosti zo Slovinska pri diskusiách o pomeroch a väzbách v politike a podnikateľskom prostredí, ktoré naznačovali korupciu. Osoby zachytené na nahrávkach však trvajú na tom, že zverejnené záznamy sú zmanipulované.
Krátko nato tím vedený reportérom týždenníka Mladina tvrdil, že nahrávky vyprodukovala spoločnosť Black Cube na objednávku SDS, na ktorej čele je expremiér Janez Janša.