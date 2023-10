Slovinsko zavedie kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom

Ľubľana 19. októbra (TASR) - Slovinsko od soboty zavedie kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom. Opatrenie bude v platnosti najmenej desať dní. Oznámila to vo štvrtok slovinská vláda, informuje TASR podľa správy agentúry STA.



Slovinská vláda takto reagovala na rozhodnutie Talianska zaviesť dočasné kontroly na hraniciach so Slovinskom v dôsledku bezpečnostnej situácie v Európe aj na Blízkom východe.



Detaily o hraničných kontrolách oznámi vo štvrtok slovinský minister vnútra Boštjan Poklukar, ktorý je v Luxembursku na schôdzke šéfov rezortov vnútra členských krajín EÚ.



Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani vo štvrtok povedal, že Taliansko k zavedeniu dočasných kontrol na hraniciach so Slovinskom pristúpilo, aby zabránilo príchodu možných teroristov cez balkánsku migračnú trasu. Podľa jeho slov však zatiaľ nič nenasvedčuje, že by sa v Taliansku chystal teroristický útok.