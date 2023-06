Slovinsko zaviedlo celoštátny preukaz na verejnú dopravu

Ľubľana 1. júna (TASR) - Slovinsko vo štvrtok zaviedlo celoštátny preukaz na verejnú dopravu. Cestujúcim vrátane turistov umožňuje využívať všetku verejnú dopravu okrem mestskej hromadnej dopravy, ktorej integrácia sa plánuje do konca roka. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry STA.



Preukazy výrazne znížia cestovné náklady pre pravidelných cestujúcich verejnou dopravou. Mesačný lístok pre územie celého Slovinska stojí 70 eur, čo je výrazne menej v porovnaní s doteraz platnými bežnými lístkami. Napríklad mesačný lístok na vlak medzi Ľubľanou a Celje cestujúceho vyšiel na 200 eur.



Nová ročná permanentka stojí 560 eur. Prenosná mesačná karta stojí 90 eur a prenosná ročná karta 720 eur. Nový systém zahŕňa aj preukazy na jeden deň (15 eur), tri dni (20 eur) a týždeň (35 eur) s neobmedzeným počtom jázd.



Žiadny z týchto nových preukazov však v súčasnosti neplatí pre mestskú dopravu. Ministerstvo životného prostredia plánuje do konca roka do tohto systému integrovať aj mestskú hromadnú dopravu, ale tento plán bude závisieť od rozpočtu na budúci rok.



Ďalšou zmenou je 50-percentná zľava na preukazy pre deti od 6 do 15 rokov, ktoré ešte nemajú dotovaný lístok.



Preukazy sú k dispozícii na predajných miestach, ktoré poskytujú existujúce integrované preukazy. Tie sú k dispozícii už niekoľko rokov, ale sú obmedzené na určitú trasu.