Slovinsko zaviedlo kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom

Ľubľana 21. októbra (TASR) - Slovinsko v sobotu nasadilo policajné hliadky na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom, odôvodňuje to možnými bezpečnostnými hrozbami. Od rána sa na niektorých priechodoch tvoria kolóny áut. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Slovinsko nasadilo policajné hliadky na 14 hraničných priechodoch s Chorvátskom a Maďarskom. Na zvyšných 18 priechodoch nebudú stále hliadky.



Na slovinsko-chorvátskom hraničnom priechode Obrežje sa od rána tvoria kolóny. Kontroly na hraniciach s Chorvátskom sa zrušili tento rok, keď krajina vstúpila do schengenského priestoru.



Slovinská vláda informovala o zavedení týchto hraničných kontrol vo štvrtok. Trvať majú najmenej desať dní. Krajina tak reagovala na rozhodnutie Talianska zaviesť dočasné kontroly na spoločných hraniciach v dôsledku bezpečnostnej situácie v Európe aj na Blízkom východe.



Vláda v Slovinsku sa pri zavedení kontrol odvoláva na bezpečnostné hrozby, ktoré môžu predstavovať "členovia rôznych teroristických a extrémistických hnutí a skupín", ktorí sa do Európy snažia dostať z oblastí ozbrojených konfliktov. Poukazuje aj na nárast organizovaného zločinu v krajinách západného Balkánu.