V Slovinsku zlegalizovali homosexuálne manželstvá a adopcie

Ľubľana 8. júla (TASR) - Ústavný súd v Slovinsku s okamžitou platnosťou zlegalizoval manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ako aj adopcie detí takýmito dvojicami. Stalo sa tak po tom, ako súd rozhodol, že zákon, na základe ktorého sa môžu zosobášiť len heterosexuálni partneri a páry rovnakého pohlavia si nemôžu adoptovať deti, je v rozpore s ústavou a porušuje zákaz diskriminácie. TASR správu prevzala v piatok od agentúry STA.



Ústavný súd po oznámení rozhodnutia dal Národnému zhromaždeniu šesť mesiacov na to, aby zákon zodpovedajúcim spôsobom upravil. Až do novelizácie zákona je však rozhodnutie súdu platnou právnou úpravou. Znamená to, že manželstvo je zväzkom dvoch osôb bez ohľadu na pohlavie a osoby rovnakého pohlavia, ktoré uzatvorili tzv. registrované partnerstvo, si môžu spolu adoptovať dieťa za rovnakých podmienok ako manželia.



Súd o tejto veci rozhodoval na základe ústavnej sťažnosti dvoch párov rovnakého pohlavia, ktorí v súvislosti s uzatvorením manželstva a žiadosťou o adopciu neuspeli pred riadnymi súdmi.



V súvislosti s manželstvom súd uviedol, že diskrimináciu párov rovnakého pohlavia "nemožno ospravedlniť tradičným významom manželstva ako zväzku muža a ženy ani osobitnou ochranou rodiny".



Podľa súdu príslušné rozhodnutie neznižuje dôležitosť tradičného manželstva ako zväzku muža a ženy ani nemení podmienky, za ktorých osoby opačného pohlavia uzatvárajú manželstvo. Znamená to len, že partneri rovnakého pohlavia sa teraz môžu sobášiť rovnako ako heterosexuáli.