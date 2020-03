Slovinsko opäť zavádza kontroly na hraniciach s Rakúskom

Ľubľana 24. marca (TASR) - Slovinsko zavedie o polnoci z utorka na stredu kontroly na svojich hraniciach s Rakúskom. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, informovala slovinská agentúra STA.



Celkovo 13 kontrolných stanovíšť bude zriadených na bývalých hraničných priechodoch s Rakúskom, spresnil v utorok Jelko Kacin, hovorca krízového štábu vlády pre koronavírus.



Podľa slov Kacina podpísal slovinský premiér Janez Janša dekrét obmedzujúci vstup do Slovinska z územia Rakúska, ktorý je v súlade s opatreniami, aké sa už uplatňujú na hraniciach s Talianskom.



Hraničné kontroly na ceste z Rakúska tak budú zavedené na bývalých hraničných priechodoch - Gornja Radgona, Kuzma, Holmec, Vič, Jurij, Karavanke, Ljubelj, Trate, Radlje, Gederovci, Šentilj - diaľnica, Šentilj - miestna komunikácia a Korensko Sedlo.



Na územie Slovinska budú môcť vstúpiť len cudzinci s lekárskym potvrdením o tom, že maximálne pred troma dňami boli negatívne testovaní na koronavírus, a tiež cudzinci, ktorých telesná teplota bude nižšia ako 37,5 stupňa Celzia a nebudú mať viditeľné prejavy nákazy. Slovinskí občania i ľudia s trvalým pobytom na Slovinsku však budú môcť do krajiny prichádzať.



Cez hranice budú môcť naďalej prechádzať aj miestni obyvatelia, ktorí vlastnia pozemky na oboch stranách hraníc aj tí, ktorí cez hranice cestujú pravidelne každý deň. Do krajiny tiež naďalej budú môcť prichádzať vozidlá nákladnej dopravy a tiež záchranné, pohotovostné a humanitárne vozidlá.



Železničnú dopravu v Slovinsku už skôr pozastavili.