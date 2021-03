Slovinsko znovu zavádza obmedzenia proti koronavírusu

Ľubľana 29. marca (TASR) - Slovinsko, ktoré vo februári zmiernilo časť svojich obmedzení proti koronavírusu, v nedeľu oznámilo, že pre zhoršujúcu sa situáciu v niektorých susedných krajinách znovu tieto opatrenia zavádza a budú platiť do polovice apríla. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Sú to naše preteky s časom," vyhlásil na tlačovej konferencii slovinský premiér Janez Janša.



Oznámil zatvorenie obchodov s iným ako nevyhnutným tovarom, ako aj kultúrnych a náboženských zariadení, zákaz verejných zhromaždení a obmedzenia v cestovaní. Tieto opatrenia budú platiť 1.-12. apríla.



Ľudia majú pracovať z domu, ak im to situácia dovoľuje, a školy sa vrátia k dištančnému vzdelávaniu, informoval premiér.



"Dúfame, že po 12. apríli uvidíme pozitívny vplyv lockdownu," dodal.



Ľudia budú môcť odísť z krajiny, iba ak predložia dôkaz o zaočkovaní alebo o imunite po nákaze, oznámil Janša.



"Dostatočnú zaočkovanosť, ktorá zastaví šírenie epidémie, dosiahneme až v júni," pokračoval premiér.



"Dovtedy budeme musieť zavádzať všetky nutné opatrenia na zastavenie šírenia britského variantu koronavírusu, ktorý je oveľa ľahšie prenosný," doplnil.



Zatiaľ dostalo aspoň jednu dávku vakcíny okolo 200.000 obyvateľov, čiže dve percentá populácie, ako vyplýva z oficiálnych údajov.



Slovinsko hlásilo od začiatku pandémie celkovo vyše 4000 úmrtí na ochorenie COVID-19, takže vzhľadom na veľkosť populácie patrí k najťažšie zasiahnutým krajinám v Európskej únii - na každých 100.000 obyvateľov pripadá 193 úmrtí.



V posledných týždňoch stúpol počet nových denných infekcií: vo februári ich bolo 750 za 24 hodín a v týchto dňoch 950.



Epidemiologická situácia v susedných balkánskych a stredoeurópskych krajinách sa takisto prudko zhoršila.