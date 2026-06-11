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Slovinsko zruší kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom
Ministerstvo vnútra uviedlo, že namiesto hraničných kontrol budú policajti využívať na štátnej hranici iné formy dohľadu.
Autor TASR
Ľubľana 11. júna (TASR) — Slovinská vláda na svojom štvrtkovom zasadnutí prijala uznesenie o zrušení dočasných kontrol na vnútorných schengenských hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom, oznámilo slovinské ministerstvo vnútra a verejnej správy. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru STA.
Kontroly, ktoré mali byť dočasné, zaviedlo Slovinsko v októbri 2023 a nedávno boli predĺžené o šesť mesiacov - do 21. decembra. Boli reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe po útoku palestínskych militantov na Izrael a zvýšenú hrozbu teroristických útokov, ako aj na zavedenie kontrol zo strany Talianska, ktoré tak urobilo z rovnakých dôvodov. Aj talianska vláda sa nedávno rozhodla kontroly predĺžiť.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že namiesto hraničných kontrol budú policajti využívať na štátnej hranici iné formy dohľadu. Zrušenie kontrol zároveň zlepší plynulosť dopravy na cestách, ktoré sú preťažené aj bez nich, objasnil rezort.
Rozhodnutie Ľubľany prichádza po tom, čo Európska komisia (EK) vyzvala deväť krajín schengenského priestoru, ktoré zaviedli dočasné hraničné kontroly - vrátane Slovinska a jeho susedov Talianska a Rakúska -, aby ich postupne zrušili. K vytvoreniu podmienok pre postupné rušenie kontrol na vnútorných schengenských hraniciach prispeje aj nový Pakt o migrácii a azyle, ktorý nadobudne účinnosť 12. júna, uviedla EK.
Rezort vnútra v Ľubľane však zároveň informoval, že návrh zákona na implementáciu paktu v Slovinsku nebude prijatý do tohto termínu, pretože predchádzajúca vláda včas nepripravila príslušné podklady.
Kontroly, ktoré mali byť dočasné, zaviedlo Slovinsko v októbri 2023 a nedávno boli predĺžené o šesť mesiacov - do 21. decembra. Boli reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe po útoku palestínskych militantov na Izrael a zvýšenú hrozbu teroristických útokov, ako aj na zavedenie kontrol zo strany Talianska, ktoré tak urobilo z rovnakých dôvodov. Aj talianska vláda sa nedávno rozhodla kontroly predĺžiť.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že namiesto hraničných kontrol budú policajti využívať na štátnej hranici iné formy dohľadu. Zrušenie kontrol zároveň zlepší plynulosť dopravy na cestách, ktoré sú preťažené aj bez nich, objasnil rezort.
Rozhodnutie Ľubľany prichádza po tom, čo Európska komisia (EK) vyzvala deväť krajín schengenského priestoru, ktoré zaviedli dočasné hraničné kontroly - vrátane Slovinska a jeho susedov Talianska a Rakúska -, aby ich postupne zrušili. K vytvoreniu podmienok pre postupné rušenie kontrol na vnútorných schengenských hraniciach prispeje aj nový Pakt o migrácii a azyle, ktorý nadobudne účinnosť 12. júna, uviedla EK.
Rezort vnútra v Ľubľane však zároveň informoval, že návrh zákona na implementáciu paktu v Slovinsku nebude prijatý do tohto termínu, pretože predchádzajúca vláda včas nepripravila príslušné podklady.