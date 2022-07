Slovinský eurokomisár sa poďakoval aj SR za pomoc pri hasení požiarov

Ľubľana/Rím/Paríž 21. júla (TASR) - Lesné požiare v oblasti Kras na juhozápade Slovinska vyčíňali vo štvrtok už piaty deň a priblížili sa k viacerým dedinám, informovala tlačová agentúra DPA.



Úrady vydali varovanie pre dediny Vojščica, Temnica a Novela, pretože plamene sa k nim dostali nebezpečne blízko, uviedol spravodajský portál 24ur.com.



Úrady evakuovali v predchádzajúci deň štyri okolité dediny. Do boja s požiarmi sa vo štvrtok zapojilo približne 1000 hasičov a 100 dobrovoľníkov. Pomoc prišla aj zo zahraničia, ku štyrom slovinským helikoptéram sa pridali vrtuľníky zo Slovenska, z Chorvátska a Rakúska.



"Slovinsko čelí lesným požiarom, ktoré patria k najhorším v jeho histórii," napísal na Twitteri slovinský eurokomisár Janez Lenarčič a poďakoval sa krajinám poskytujúcim túto podporu. "Toto je solidarita Európskej únie v praxi," dodal.



Kras je prímorská skalnatá plošina medzi juhozápadným Slovinskom a severovýchodným Talianskom s mnohými lesmi, lúkami, podzemnými riekami a jaskyňami, ktorá je obľúbená medzi turistami.



Evakuácie sa uskutočnili v období vlny spaľujúcich horúčav v Európe, ktorú ničia mnohé lesné požiare a tie ešte zhoršuje neustále sucho.



Talianski hasiči tiež v stredu večer bojovali v lesnými požiarmi v severných oblastiach Talianska.



Požiarnici v severovýchodnom talianskom regióne Furlansko-Júlske Benátky pokračovali v hasení plameňov aj vo štvrtok, a to neďaleko obcí Doberdo a Aurisina na hranici so Slovinskom.



Zo vzduchu im poskytovali podporu dve protipožiarne lietadlá. Video zachytávalo hasičov, ako pred plameňmi chránia cisternu s palivom. Pre požiare je stále uzavretý úsek diaľnice A4 spájajúcej mestá Benátky a Terst.



Výbuchu cisterny s palivom sa už nedalo zabrániť v utorok večer v regióne Toskánsko, kde vyčíňal lesný požiar v meste Massarosa neďaleko Luccy.



Do tejto oblasti bolo vo štvrtok vyslaných okolo 100 hasičov a podporovali ich tri hasičské vrtuľníky a tri hasičské lietadlá Canadair. Zatiaľ bolo z domovov evakuovaných zhruba 570 ľudí. Požiare v Massarose pomáhal šíriť silný vietor a plamene už postihli približne 870 hektárov lesa.



Talianske úrady vyslali lietadlá do mnohých regiónov, vrátane ostrovov Sardínia a Sicília, Toskánska a Furlanska-Júlskych Benátok.



Nebezpečné lesné požiare na francúzskom pobreží Atlantického oceánu južne od mesta Bordeaux sa už trochu zmiernili a sú už takmer pod kontrolou, uviedol zodpovedný úrad na Twitteri.