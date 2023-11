Slovinský exprezident Pahor založil inštitút rozvoja západného Balkánu

Ľubľana 21. novembra (TASR) - Bývalý slovinský prezident Borut Pahor založil neziskovú organizáciu Priatelia západného Balkánu, ktorú označil za svoju hlavnú náplň práce po odchode z funkcie. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry STA.



O potrebe takéhoto inštitútu exprezident hovoril v utorok na predstavení svojej knihy "Víťazstvo je začiatok", ktorá je podľa jeho slov "politickou príručkou". Pahor povedal, že chce využiť svoje politické skúsenosti a doterajšie väzby v regióne.



Pahor (60) poukázal na svoje úsilie na zlepšenie vzťahov s ostatnými krajinami v regióne, ktoré vynaložil ako premiér a neskôr ako prezident. Slovinci majú "špecifický pohľad na to, že medzinárodné spoločenstvo nechápe, čo a akým spôsobom sa deje na západnom Balkáne", povedal.



Pahor v roku 2009 ako premiér podpísal s chorvátskou premiérkou Jadrankou Kosorovou aritrážnu dohodu, ktorou sa vyriešili hraničné spory oboch krajín. V roku 2013 pomohol iniciovať projekt regionálnej spolupráce Brdo-Brijuni a ako povedal, stále má priateľov v celom regióne a "dvere otvorené vo všetkých krajinách". Ako politický líder, ktorý sa stiahol z verejného života, má nielen právo, ale aj povinnosť využiť tento odkaz, dodal.



Bývalý šéf strany Sociálni demokrati (SD) zatiaľ neuvažuje o opätovnom vstupe na politickú scénu a vylúčil kandidatúru v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Ako europoslanec pôsobil v rokoch 2004-2008.



Pahor bol prezidentom dve funkčné obdobia od decembra 2012 do decembra 2022, od novembra 2008 do februára 2012 bol predsedom vlády.