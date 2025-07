Slovinský parlament schválil návrh zákona o asistovanej samovražde

Ľubľana 24. júla (TASR) - Dolná komora slovinského parlamentu vo štvrtok opätovne schválila návrh zákona o asistovanej samovražde a úspešne tak prelomila stredajšie veto hornej komory. Parlament tak zákon definitívne prijal, píše TASR podľa správ agentúr STA a DPA.



V 90-člennej dolnej komore slovinského parlamentu (Národnom zhromaždení) odobrilo vo štvrtkovom hlasovaní návrh 50 poslancov, proti sa vyslovilo 10, pričom na schválenie bolo potrebných 46.



Legislatíva umožní smrteľne chorým dospelým osobám ukončiť svoj život, ak sú vystavené neznesiteľnému utrpeniu bez vyhliadok na zlepšenie a vyčerpali všetky možnosti liečby. Najskôr budú musieť predložiť príslušnú žiadosť svojmu lekárovi a ak si po dvoch konzultáciách zostanú istí svojím rozhodnutím, lekár ich žiadosť postúpi osobitnej komisii pre asistované ukončenie života.



Komisia následne vyberie nezávislého lekára aj psychiatra, ktorí ešte posúdia žiadateľov stav. Ak žiadosť odobria, daný pacient dostane smrtiacu látku, ktorú potom môže sám užiť, píšu STA i DPA. Zákon sa nevzťahuje na duševne chorých.



Legislatíva sa do parlamentu dostala po vlaňajšom konzultačnom referende, v ktorom ju podporilo 55 percent voličov. Už minulý týždeň ju prijalo Národné zhromaždenie, no v stredu ju vetovala horná komora parlamentu (Národná rada), a tak sa opäť vrátila do dolnej komory. Národná rada však slúži najmä ako regulačný a kontrolný orgán, a tak štvrtkové prelomenie jej veta znamená, že zákon bol prijatý na úrovni celého parlamentu, približuje TASR.



Horná komora svoje stredajšie veto odôvodnila tvrdením, že legislatíva nastoľuje zložité filozofické, etické a právne otázky, ktoré si vyžadujú hlbšie preskúmanie.



Zástancovia z radov vládnej koalície návrh obhajovali práve „jasne vyjadrenou vôľu“ občanov vo vlaňajšom referende. Poukazovali tiež na to, že nejde o eutanáziu a jednotlivci môžu v rámci procesu kedykoľvek zmeniť rozhodnutie o ukončení svojho života. Dodávali, že viacstupňový proces schvaľovania takýchto žiadostí bol navrhnutý tak, aby sa predišlo jeho zneužívaniu.



Proti zákonu a jeho etickosti sa vyslovovali viaceré opozičné strany. Konzervatívna Slovinská demokratická strana (SDS) napríklad vládu vyzvala, aby namiesto prijatia tejto legislatívy zlepšila paliatívnu starostlivosť a sieť hospicov a tiež plne implementovala zákon o dlhodobej starostlivosti.



Obdobné zákony už prijalo viacero krajín vrátane Austrálie, Kanady, Holandska, Belgicka a niektorých amerických štátov.