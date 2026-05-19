Slovinský parlament nominoval za premiéra Janeza Janšu
Autor TASR
Ľubľana 19. mája (TASR) - Väčšina poslancov slovinského parlamentu v utorok navrhla za premiéra Janeza Janšu, lídra Slovinskej demokratickej strany (SDS). V prípade vyslovenia dôvery v zákonodarnom zbore sa po štvrtýkrát vráti k moci. TASR o tom píše podľa agentúry STA.
Janšovu nomináciu podporilo v 90-člennom Národnom zhromaždení 48 poslancov, pričom na zvolenie do premiérskej funkcie potrebuje nadpolovičnú väčšinu 46 hlasov. Hlasovanie sa môže uskutočniť najskôr tento piatok.
Janša v pondelok oznámil koaličnú dohodu so stredopravými stranami, Demokratmi Anžeho Logara a alianciou Nové Slovinsko (NSi), s podporou populistickej strany Pravda (Resni.ca).
Parlamentné voľby sa v Slovinsku konali 22. marca, ale priniesli rozdrobený parlament bez jasnej väčšiny. Tesne vyhralo liberálne Hnutie Sloboda (GS) končiaceho premiéra Roberta Goloba. V parlamente má 29 mandátov, o jeden viac ako SDS, ale neuspelo v rokovaní o vzniku koalície. Minulý mesiac Golob priznal porážku a rezignoval na pozíciu lídra opozície.
Janša v premiérskej funkcii pôsobil v rokoch 2004 až 2008, 2012 až 2013 a v rokoch 2020 až 2022. Patrí v súčasnosti medzi najznámejších nacionalistických lídrov v Európe a sám sa označuje za obdivovateľa prezidenta USA Donalda Trumpa. Presadzuje tvrdý postup proti imigrácii a pohrozil znížením financovania mimovládnych organizácií. Za tretej Janšovej vlády opozícia i EÚ zosilnili obvinenia z útokov na slobodu médií, občiansku spoločnosť a nezávislosť súdnej moci v krajine.
Predvolebnú kampaň poznačili obvinenia zo zahraničného zasahovania izraelskou spoločnosťou Black Cube, keď sa objavili nahrávky o korupcii v Golobovej vláde. Janša priznal, že sa stretol s predstaviteľom Black Cube, ale odmietol svoje spájanie s nahrávkami.
Janša bol známy disident v časoch socialistickej Juhoslávie. V roku 1988 ho odsúdil vojenský súd v prípade známom ako proces JBTZ, ktorý sa stal katalyzátorom hnutia za nezávislosť.
V roku 2014 bol odsúdený v korupčnej kauze z roku 2006 pri dodávke fínskych obrnených transportérov Patria. Ústavný súd neskôr rozsudok zrušil a korupčný prípad sa stal premlčaný.
