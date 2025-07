Slovinský parlament podporil návrh pre obete druhej svetovej vojny

Ľubľana 15. júla (TASR) - Slovinský parlament v utorok odsúhlasil návrh zákona, podľa ktorého žijúce obete druhej svetovej vojny získajú nárok na symbolickú kompenzáciu 8000 eur za utrpenú materiálnu krivdu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.



Návrh poslanci schválili v pomere 52 hlasov za a 21 hlasov proti. Legislatíva má vytvoriť právny základ pre vyplatenie kompenzácií jednotlivcom, ktorí utrpeli materiálne straty pobytom okupačných jednotiek alebo kolaborantov na území dnešného Slovinska medzi 6. aprílom 1941 a 15. májom 1945.



Nárok na odškodnenie budú mať osoby, ktoré v danom období museli utiecť do exilu, boli internované, väznené v koncentračnom tábore, unesené svojim rodičom alebo museli z krajiny utiecť a počas vojny utrpeli značné materiálne škody, no po vojne boli úradmi prehliadnuté.



Úrady očakávajú, že tieto podmienky spĺňa približne 8500 až 10.000 ľudí. Návrh podali koaliční poslanci ešte krátko pred 80. výročím konca druhej svetovej vojny, čím chceli symbolicky uzavrieť túto kapitolu slovinskej histórie.



Na stretnutí preživších 6. júna niekoľkí z nich uviedli, že ich síce pred 30 rokmi oficiálne uznali za obete vojny, nikdy však nezískali žiadnu kompenzáciu. „Túto chybu raz a navždy teraz napravíme. Nielen, že to oficiálne uznáme, uznaní boli už pred 30 rokmi, ale nikdy to nebolo napravené,“ povedal vtedy obetiam premiér Robert Golob.