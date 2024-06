Slovinský parlament rozhodol o uznaní palestínskeho štátu

Ľubľana 5. júna (TASR) - Slovinský parlament v utorok väčšinou hlasov rozhodol o uznaní nezávislosti palestínskeho štátu napriek opozičnému návrhu na odklad hlasovania. TASR sa odvoláva na agentúry AP, STA a Reuters.



Parlament návrh schválil hlasovaním v pomere 52:0, stredopravicová opozícia hlasovanie bojkotovala. Slovinské rozhodnutie prišlo niekoľko dní po tom, ako Španielsko, Nórsko a Írsko uznali štátnosť Palestíny, čo Izrael odsúdil.



"Teší ma, že Slovinská republika uznala Palestínu ako nezávislý štát a bude tak môcť poskytnúť Palestínčanom ešte dôveryhodnejšiu pomoc na ich neľahkej ceste k skutočnej nezávislosti a rovnoprávnosti v medzinárodnom spoločenstve," reagovala bezprostredne slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová.



Palestínsky štát predtým oficiálne uznalo len sedem členov 27-člennej EÚ. Päť z nich sú krajiny bývalého východného bloku, ktoré oznámili uznanie v roku 1988, rovnako ako Cyprus pred vstupom do EÚ. Švédsko uznalo štátnosť Palestíny v roku 2014, pripomína AP.



Slovinská vláda ešte minulý týždeň schválila návrh na uznanie palestínskeho štátu a poslala ho parlamentu na konečné schválenie, ktoré je potrebné na to, aby rozhodnutie nadobudlo platnosť.



Najnovšie kroky vedúce k uznaniu palestínskeho štátu zo strany ďalších krajín spôsobujú zhoršenie vzťahov Izraela s EÚ. Palestínsky štát pritom vo svete uznáva už vyše 140 krajín, čo sú viac ako dve tretiny členov OSN, približuje AP.



Samotné Slovinsko oznámilo začatie procesu uznania palestínskeho štátu už začiatkom mája. Napokon sa však rozhodlo v procedúrach počkať, čo zdôvodňovalo vierou v to, že sa situácia týkajúca sa konfliktu v Pásme Gazy zlepší.