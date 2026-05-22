Slovinský parlament schválil nomináciu Janeza Janšu na premiéra
Autor TASR
Ľubľana 22. mája (TASR) - Slovinské Národné zhromaždenie v piatok pomerom 51 hlasov za a 36 proti schválilo nomináciu lídra Slovinskej demokratickej strany (SDS) Janeza Janšu na premiéra. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a STA.
Janša bol za premiéra zvolený už po štvrtýkrát. Po úspešnom hlasovaní má 15 dní na predloženie zoznamu ministrov pre v poradí 16. vládu v histórii slovinskej samostatnosti.
Janšova SDS vo štvrtok podpísala koaličnú dohodu s Demokratmi a alianciou zloženou zo strán Nové Slovinsko (NSi), Slovinská ľudová strana (SLS) a Fokus. Pravicová vláda chce pracovať na rozvoji a prosperite krajiny, bojovať proti korupcii, znižovať byrokraciu a podporovať decentralizáciu štátu.
Nová koalícia disponuje v 90-člennom Národnom zhromaždení 43 mandátmi. Zároveň má podporu strany Pravda (Resni.ca), ktorá vznikla z antivakcinačného hnutia počas pandémie ochorenia COVID-19. Menšinovú vládu bude podporovať z opozičných lavíc.
Janša v premiérskej funkcii pôsobil v rokoch 2004 až 2008, 2012 až 2013 a od 2020 do 2022. V súčasnosti patrí medzi najznámejších nacionalistických lídrov v Európe a sám sa označuje za obdivovateľa prezidenta USA Donalda Trumpa. Presadzuje tvrdý postup proti imigrácii a pohrozil znížením financovania mimovládnych organizácií. Za tretej Janšovej vlády opozícia a EÚ zosilnili obvinenia z útokov na slobodu médií, občiansku spoločnosť a nezávislosť súdnej moci v krajine.
Janša bol v časoch socialistickej Juhoslávie známym disidentom. V roku 1988 ho vojenský súd odsúdil v prípade známom ako proces JBTZ, ktorý sa stal katalyzátorom hnutia za nezávislosť.
V roku 2014 bol zase odsúdený v korupčnej kauze z roku 2006 týkajúcej sa dodávky fínskych obrnených transportérov Patria. Ústavný súd neskôr rozsudok zrušil a korupčný prípad bol premlčaný.
