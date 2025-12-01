< sekcia Zahraničie
Slovinský parlament schválil v ústave právo na platbu v hotovosti
Autor TASR
Ľubľana 1. decembra (TASR) - Dolná komora slovinského parlamentu (Národné zhromaždenie) v pondelok schválila návrh na zmenu ústavy, ktorý do nej zakotví právo na používanie hotovosti ako platobného prostriedku v bankových a iných zákonných transakciách. TASR o tom informuje podľa správ agentúry STA.
V 90-člennom Národnom zhromaždení hlasovalo 61 poslancov za prijatie návrhu a nikto nebol proti. V slovinskej ústave tak bude v novom článku 74a garantované právo používať hotovosť ako platobný prostriedok.
Na schválenie novelizácie ústavy bola potrebná dvojtretinová väčšina, teda 60 hlasov. Počas diskusie sa poslanci odvolávali najmä na ochranu súkromia a význam hotovosti v núdzových situáciách.
Iniciatívu na ochranu práva na platbu v hotovosti spustila skupina slovinských občanov pod názvom „Sme prepojení“ (Povezani Smo), ktorá v roku 2023 nazbierala viac ako 50.000 podpisov na ukotvenie tohto práva v ústave.
