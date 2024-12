Slovinský parlament schválil zákaz nacistickej a fašistickej symboliky

Ľubľana 19. decembra (TASR) - Slovinský parlament vo štvrtok prijal novelu zákona, ktorou zakázal používanie nacistickej a fašistickej symboliky. Novelu zákona vyvolal letný protimigračný pochod, do ktorého sa zapojili sympatizanti neonacizmu. Opozícii sa však v návrhu nepodarilo presadiť zákaz aj komunistickej symboliky. TASR informáciu prevzala z agentúry STA.



Slovinskí poslanci novelou zákona o ochrane verejného poriadku zakázali glorifikáciu nacistickej a fašistickej ideológie a súvisiacich kolaborantských organizácií z obdobia druhej svetovej vojny. Zahŕňa to používanie symbolov, hesiel, vlajok, uniforiem alebo iných znakov pozitívne odkazujúcich na tieto ideológie. Páchateľom hrozí pokuta od 500 do 1000 eur.



S návrhom prišla koaličná strana Ľavica, ktorá reagovala na aktivity neonacistickej organizácie Slovinská obranná garda. Počas pochodu v lete neonacisti niesli vlajku so symbolom nacistických kománd SS.



"Novela pomôže zabrániť takýmto zhromaždeniam v budúcnosti, ako aj zastaviť šírenie nenávisti a využívanie tragických udalostí počas a po druhej svetovej vojne na politické a ideologické účely," uviedol koaličný poslanec Martin Premk z Hnutia Sloboda.



Opozícia na čele so Slovinskou demokratickou stranou expremiéra Janeza Janšu chcela presadiť aj zákaz komunistickej symboliky, pretože aj táto ideológia potláča základné práva a slobody. Poslanci ľavicovo orientovanej vládnej koalície však pozmeňujúci návrh odmietli.



Opozičné strany postoj koalície kritizovali a prijatú novelu označili za "ideologickú a rozdeľujúcu", keďže sa neuplatňuje na komunistickú symboliku.