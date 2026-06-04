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Slovinský parlament vyslovil dôveru vláde Janeza Janšu
Janša bol v časoch socialistickej Juhoslávie známym disidentom.
Autor TASR
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Ľubľana 4. júna (TASR) - Slovinský parlament vo štvrtok vyjadril dôveru premiérovi Janezovi Janšovi. Jeho novú vládu podporilo 49 poslancov v 90-člennom Národnom zhromaždení a Janša ako šéf Slovinskej demokratickej strany (SDS) sa do funkcie premiéra vracia po štvrtýkrát. TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru STA.
Vládu okrem poslancov SDS podporili aj poslanecké kluby strán Demokrati a aliancie zloženej zo strán Nové Slovinsko (NSi), Slovinská ľudová strana (SLS) a Fokus. Zároveň má podporu strany Pravda (Resni.ca), ktorá vznikla z antivakcinačného hnutia počas pandémie ochorenia COVID-19. Nový kabinet tradične podporili aj dvaja zástupcovia talianskej a maďarskej menšiny.
Janša pred hlasovaním povedal poslancom, že jeho vláda bude „vládou celého Slovinska a všetkých generácií“. Prisľúbil, že osloví opozíciu s cieľom nadviazať partnerstvo v oblasti ekonomického rozvoja.
Štvrtá Janšova vláda sa zaviazala zreformovať model hospodárskeho rozvoja Slovinska a nasmerovať ekonomiku smerom k rastu prostredníctvom kombinácie zníženia daní, zefektívnenia verejnej správy a boja proti korupcii. Prisľúbila presadzovať opatrenia priaznivejšie pre podnikateľov a bude otvorenejšia voči súkromným iniciatívam aj v zdravotníctve a školstve.
Ľavicová opozícia na čele s doterajším premiérom Robertom Golobom k novej vláde pristupuje skepticky. Obáva sa, že zlikviduje verejné služby, najmä zdravotníctvo, a zruší mnohé reformy zavedené za uplynulé štyri roky.
Janša v premiérskej funkcii pôsobil v rokoch 2004 až 2008, 2012 až 2013 a od roku 2020 do roku 2022. V súčasnosti patrí medzi najznámejších nacionalistických lídrov v Európe a sám sa označuje za obdivovateľa prezidenta USA Donalda Trumpa. Presadzuje tvrdý postup proti imigrácii a pohrozil znížením financovania mimovládnych organizácií.
Počas tretej vlády ho obviňovali z útokov na slobodu médií, občiansku spoločnosť a nezávislosť súdnej moci. Zároveň patrí medzi podporovateľov Ukrajiny, ktorú navštívil v marci 2022 ako jeden z prvých zahraničných lídrov po ruskej invázii.
Janša bol v časoch socialistickej Juhoslávie známym disidentom. V roku 1988 ho vojenský súd odsúdil v prípade známom ako proces JBTZ, ktorý sa stal katalyzátorom hnutia za nezávislosť. Počas slovinskej vojny za nezávislosť v roku 1991 bol ministrom obrany.
V roku 2014 bol odsúdený v korupčnej kauze z roku 2006 týkajúcej sa dodávky fínskych obrnených transportérov Patria. Ústavný súd neskôr rozsudok zrušil a korupčný prípad bol premlčaný.
Vládu okrem poslancov SDS podporili aj poslanecké kluby strán Demokrati a aliancie zloženej zo strán Nové Slovinsko (NSi), Slovinská ľudová strana (SLS) a Fokus. Zároveň má podporu strany Pravda (Resni.ca), ktorá vznikla z antivakcinačného hnutia počas pandémie ochorenia COVID-19. Nový kabinet tradične podporili aj dvaja zástupcovia talianskej a maďarskej menšiny.
Janša pred hlasovaním povedal poslancom, že jeho vláda bude „vládou celého Slovinska a všetkých generácií“. Prisľúbil, že osloví opozíciu s cieľom nadviazať partnerstvo v oblasti ekonomického rozvoja.
Štvrtá Janšova vláda sa zaviazala zreformovať model hospodárskeho rozvoja Slovinska a nasmerovať ekonomiku smerom k rastu prostredníctvom kombinácie zníženia daní, zefektívnenia verejnej správy a boja proti korupcii. Prisľúbila presadzovať opatrenia priaznivejšie pre podnikateľov a bude otvorenejšia voči súkromným iniciatívam aj v zdravotníctve a školstve.
Ľavicová opozícia na čele s doterajším premiérom Robertom Golobom k novej vláde pristupuje skepticky. Obáva sa, že zlikviduje verejné služby, najmä zdravotníctvo, a zruší mnohé reformy zavedené za uplynulé štyri roky.
Janša v premiérskej funkcii pôsobil v rokoch 2004 až 2008, 2012 až 2013 a od roku 2020 do roku 2022. V súčasnosti patrí medzi najznámejších nacionalistických lídrov v Európe a sám sa označuje za obdivovateľa prezidenta USA Donalda Trumpa. Presadzuje tvrdý postup proti imigrácii a pohrozil znížením financovania mimovládnych organizácií.
Počas tretej vlády ho obviňovali z útokov na slobodu médií, občiansku spoločnosť a nezávislosť súdnej moci. Zároveň patrí medzi podporovateľov Ukrajiny, ktorú navštívil v marci 2022 ako jeden z prvých zahraničných lídrov po ruskej invázii.
Janša bol v časoch socialistickej Juhoslávie známym disidentom. V roku 1988 ho vojenský súd odsúdil v prípade známom ako proces JBTZ, ktorý sa stal katalyzátorom hnutia za nezávislosť. Počas slovinskej vojny za nezávislosť v roku 1991 bol ministrom obrany.
V roku 2014 bol odsúdený v korupčnej kauze z roku 2006 týkajúcej sa dodávky fínskych obrnených transportérov Patria. Ústavný súd neskôr rozsudok zrušil a korupčný prípad bol premlčaný.