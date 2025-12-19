Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
Slovinský premiér ocenil riešenie financovania podpory EÚ pre Ukrajinu

Zľava belgický premiér Bart De Wever, maďarský premiér Viktor Orbán, portugalský premiér Luis Montenegro, český premiér Petr Fiala, chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, slovinský premiér Robert Golob a fínsky premiér Petteri Orpo pred rokovaním za okrúhlym stolom na summite EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 26. júna 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Brusel 19. decembra (TASR) - Slovinský premiér Robert Golob privítal skutočnosť, že EÚ na financovanie pokračujúcej podpory Ukrajine nevyužije zmrazené ruské aktíva. Doplnil, že tieto aktíva tak zostávajú najsilnejšou vyjednávacou kartou pre seriózne mierové rokovania v nadchádzajúcich týždňoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry STA.

Lídri EÚ sa v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady dohodli, že Únia Ukrajine poskytne bezúročnú pôžičku vo výške 90 miliárd eur na najbližšie dva roky prostredníctvom spoločného úveru, ktorý bude krytý z rozpočtu bloku.

Nemecký kancelár Friedrich Merz po zasadnutí Rady Európy uviedol, že ruské aktíva zostávajú zmrazené, kým Rusko nevyplatí Ukrajine kompenzácie. Dodal, že aktíva Ruska v Európe sa použijú na splatenie pôžičky Ukrajine, ak sa Rusko dobrovoľne nerozhodne tak urobiť po skončení vojny na Ukrajine.

„Som spokojný s týmto riešením,“ povedal Golob slovinským médiám po summite EÚ.

Podľa slovinského premiéra zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky tak zostávajú najsilnejšou vyjednávacou kartou na zabezpečenie serióznych rokovaní o mieri na Ukrajine v najbližších dňoch a týždňoch.

„Verím, že toto je aj najdôležitejším posolstvom. Naozaj si prajeme, aby sa na Ukrajine čo najskôr dosiahol mier, a myslím si, že od dnešného dňa sú šance na to o niečo vyššie,“ povedal.

Golob ďalej dodal, že primárnym účelom zmrazených ruských aktív je ich použitie na vojnové reparácie alebo na obnovu Ukrajiny po dosiahnutí mieru.
