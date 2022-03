Slovinský premiér podporuje poskytnutie systému S-300 Ukrajine

Washington/Ľubľana 30. marca (TASR) - Slovinský premiér Janez Janša v stredu uviedol, že podporuje poskytnutie systémov protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. Informovala o tom americká televízia CNN.



"Áno, podporujem to, pretože to je vybavenie, ktoré Ukrajina potrebuje najviac," povedal Janša v rozhovore s novinárkou a moderátorkou CNN Becky Andersonovou.



Janša tiež uviedol, že hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten mu povedal, že jeho vláda je pripravená navrhnúť ukrajinským občanom referendum o zmene ústavy, pokiaľ ide o vzdanie sa zámeru Ukrajiny vstúpiť do NATO.



"Myslím si, že urobili isté pragmatické rozhodnutie, pretože keď túto vojnu vyhrajú, domnievam sa, že NATO bude chcieť, aby vstúpili (do Severoatlantickej aliancie)," povedal v rozhovore slovinský premiér.



"Keď (Ukrajinci) vyhrajú vojnu, ukrajinská armáda bude jednou z najsilnejších, ak nie najsilnejšou armádou na európskom kontinente," dodal.