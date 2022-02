Slovinský prezident oficiálne stanovil termín parlamentných volieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ľubľana 10. februára (TASR) - Slovinský prezident Borut Pahor v stredu oficiálne vyhlásil termín konania parlamentných volieb: uskutočnia sa 24. apríla. Hlasovanie bude podľa agentúry AP v čase politického rozkolu v Slovinsku testom popularity pre pravicovo orientovaného úradujúceho premiéra Janeza Janšu (63).Pahor uviedol, že vzhľadom navybral najskorší možný termín volieb, ktorý mohol stanoviť na základe volebného zákona. Dodal, že mandát na zostavenie vlády odovzdá osobe, ktorá bude mať dostatočnú podporu v novozvolenom parlamente.Apeloval na to, aby sa predvolebná kampaň a diskusie pred voľbami neniesli v atmosfére sporov.citovala jeho slová agentúra STA.V hlasovaní sa postaví Janšova Slovinská demokratická strana (SDS) a jej spojenci proti koalícii ľavicovo orientovaných politických skupín, ktoré prisľúbili spojiť svoje sily proti tomuto populistickému lídrovi s úzkymi väzbami na radikálneho maďarského premiéra Viktora Orbána.Jedným z hlavných Janšových protikandidátov je podnikateľ Robert Golob, ktorý bol koncom januára zvolený za šéfa neparlamentnej strany zelených (Z.DEJ), ktorá sa premenovala na Hnutie za slobodu. Golob sa bude uchádzať o podporu mladých Slovincov, ktorí žiadajú zmenu vlády.Politický veterán Janša nastúpil do funkcie predsedu vlády v marci 2020 po tom, čo pre nezhody v päťstranovej menšinovej vláde odstúpil jeho predchodca Marjan Šarec. Janša sa stal po tretí raz premiérom v čase vypuknutia pandémie nového koronavírusu. Proti jeho vláde protestovali pravidelne desaťtisíce ľudí, ktorí ho obviňovali, že pandémiu využíva na zasahovania do slobody médií, súdnictva a podkopávanie právneho štátu. Janša je známy tiež svojím pevným protiimigračným postojom. Na pôde EÚ čelil vyšetrovaniu v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa nátlaku na médiá v Slovinsku.Aktuálne prieskumy verejnej mienky preukazujú, že Janšova SDS by v 90-člennom parlamente nezískala väčšinu, a to ani ak by sa spojila so svojimi stredopravými spojencami, uvádza agentúra AFP. Z prieskumu, ktorý uplynulý víkend zverejnil Rozhlas a televízia Slovinska, vyplýva, že SDS by vo voľbách získala len 15 percent hlasov. Oproti voľbám z roku 2018, keď strana dosiahla 25 percent, ide o výrazný pokles podpory. Približne 20 percent z 1000 respondentov by hlasovalo za Golobovo Hnutie za slobodu.