Slovinský prezident udelil Merkelovej najvyššie štátne vyznamenanie

Ľubľana 5. októbra (TASR) - Slovinský prezident Borut Pahor v utorok odovzdal najvyššie štátne vyznamenanie - Rad za zásluhy - nemeckej kancelárke Angele Merkelovej za jej osobný prínos k prehĺbeniu vzťahov medzi oboma krajinami a za jej spoľahlivé a vierohodné európske líderstvo. Informovala o tom agentúra STA.



"Angela Merkelová dokáže to, čo je v politike najťažšie. Podnecuje v ľuďoch dôveru a vieru, že všetko sa dobre skončí. To sa nedosahuje talentom, ale prácou, jej úspechmi a vlastným príkladom," uviedol Pahor.



Kancelárka podľa jeho slov dosiahla riešenia vždy hľadaním kompromisov a prostredníctvom dialógu, a to aj s najťažšími a najnepríjemnejšími partnermi na dialóg. Prezident Slovinska dodal, že Merkelová je pragmatickou političkou so zodpovednými víziami a osobou s neochvejnou vierou v spoločnú európsku budúcnosť.



Merkelová sa Pahorovi poďakovala za toto vyznamenanie a uviedla, že je poctená. Poznamenala, že to pre ňu i všetky ďalšie nemecké vlády predstavuje záväzok pokračovať v práci na blízkych, dobrých a priateľských vzťahoch medzi oboma krajinami a ich obyvateľmi. Vďaku vyjadrila i osobne Pahorovi, pričom ocenila vzájomnú veľmi dobrú spoluprácu.



Odchádzajúca kancelárka ocenenie prijala na zámku Brdo pri Kranju, kde sa neskôr v utorok večer zúčastnila neformálnej večere lídrov EÚ. V Slovinsku sa v stredu koná summit krajín EÚ a západného Balkánu, ktorého účastníci budú diskutovať o posilnení regionálnej spolupráce, ako aj o sociálno-ekonomickej obnove regiónu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.