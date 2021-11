Spisovateľovi Kunderovi udelil slovinský prezident štátne vyznamenanie

Paríž 14. novembra (TASR) - Slovinský prezident Borut Pahor udelil česko-francúzskemu spisovateľovi Milanovi Kunderovi jedno z najvyšších slovinských štátnych vyznamenaní - Zlatý rad za zásluhy. Slávnostný akt sa uskutočnil v sobotu v Paríži, informovala agentúra STA.



Dodala, že samotný 92-ročný Kundera sa na odovzdávaní osobne nemohol zúčastniť, takže vyznamenanie v jeho mene prevzal v Paríži žijúci slovinský fotograf Evgen Bavčar.



STA dodala, že to bol práve Bavčar, kto prišiel s iniciatívou na ocenenie Kunderu za jeho postoj v roku 1991. Slovinsko bolo vtedy napadnuté napadnuté a Kundera ako vplyvný intelektuál sa postavil vo Francúzsku na jeho stranu.



V 90. rokoch okrem toho Kundera napísal článok, v ktorom načrtol slovinskú kultúrnu históriu, pričom zdôraznil, že "Slovinsko treba zachrániť a že patrí do západnej Európy".



Kundera odišiel do exilu v roku 1975 - sedem rokov po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. V roku 1979 ho tamojšie úrady zbavili československého občianstva, ale začiatkom 80. rokov mu občianstvo udelilo Francúzsko.



Publikovať začal v roku 1953. Za svoje diela získal množstvo ocenení a niekoľkokrát bol nominovaný aj na Nobelovu cenu za literatúru.