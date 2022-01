Slovinský prezident vyhlásil parlamentné voľby na 24. apríla

Ľubľana 21. januára (TASR) - Parlamentné voľby v Slovinsku sa budú konať 24. apríla. Oznámil to vo štvrtok slovinský prezident Borut Pahor. Hlasovanie bude podľa agentúry AP v čase politického rozkolu v Slovinsku testom popularity pre pravicovo orientovaného úradujúceho slovinského premiéra Janeza Janšu.



Prezident Pahor už skôr povedal, že voľby vyhlási začiatkom februára, pričom 24. apríl je najskorší možný termín, ktorý na ne mohol stanoviť na základe volebného zákona, komentuje AP



V hlasovaní sa postaví Janšova Slovinská demokratická strana (SDS) a jej spojenci proti koalícii ľavicovo orientovaných politických skupín, ktoré prisľúbili spojiť svoje sily proti tomuto populistickému lídrovi s úzkymi väzbami na radikálneho maďarského premiéra Viktora Orbána, píše AP.



Politický veterán Janša nastúpil do funkcie predsedu vlády v marci 2020, práve v čase začiatku pandémie koronavírusu. Kritici na domácej pôde ho obviňujú z obmedzovania demokratických slobôd a podporovania rozdeľujúcej politiky v tejto tradične umiernenej členskej krajine EÚ so zhruba dvoma miliónmi obyvateľov.



Janša je známy svojím pevný protiimigračným postojom, pripomína AP. Na pôde EÚ čelil vyšetrovaniu v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa nátlaku na médiá v Slovinsku. Aktuálne prieskumy preukazujú, že Janšova SDS zostáva v krajine stále najpopulárnejšou politickou stranou, nie však dosť silnou na to, aby mohla vládnuť sama.