Slovinský súd potvrdil trest pre premiéra Janšu za urážku novinárok

Ľubľana 24. mája (TASR) - Súd v slovinskom meste Celje zamietol v utorok odvolanie dosluhujúceho slovinského premiéra Janeza Janšu a potvrdil mu trojmesačný podmienečný trest odňatia slobody vymeraný za to, že dvojicu novinárok nazval v roku 2016 "vyslúžilými prostitútkami". Verdikt je právoplatný.



Agentúra STA uvádza, že odvolací súd ho vyniesol len deň predtým, než by sa stal prípad premlčaným. Potvrdil pritom februárový rozsudok okresného súdu v Celje.



Janša v marci 2016, keď bol opozičným lídrom, na Twitteri napísal, že niektoré stránky nevestinca na Facebooku "ponúkajú lacné služby bývalých prostitútok Eugenije C. a Mojce Š. P., jednej za 30 eur a druhej za 35", pripomína STA.



Obe dotknuté novinárky, Eugenija Carlová a Mojca Šetincová Pašeková, ktoré boli v tom čase reportérkami slovinského telerozhlasu RTV Slovenija, zareagovali podaním žaloby za očierňovanie svojho mena.



Vďaka rôznym súdnym prieťahom, ako napríklad odročeniam či viacerým neúspešným pokusom doručiť Janšovi predvolanie na pojednávanie, ale napríklad aj skutočnosti, že premiér podal odvolanie v posledný možný deň, to však už vyzeralo, že by sa celá kauza mohla skončiť premlčaním, komentuje STA.



Odvolací súd však napokon v utorok vyniesol verdikt, a to aj napriek skutočnosti, že úradom sa zjavne nepodarilo Janšovi opäť doručiť predvolanie. Janšovi zároveň nariadil zaplatiť súdne trovy.



Verdikt pritom súd vyniesol po naliehaní zo strany Janšovho právnika Franciho Matoza, ktorý tvrdil, že jeho klient je napriek neprebratiu predvolania s vecou oboznámený. Deklaroval tiež, že mu nejde o to, aby prípad skončil premlčaním.



Matoz vyjadril v utorok nesúhlas s verdiktom, podľa ktorého bol predmetný tvít hrubým až sexistickým príspevkom. Avizoval, že jeho klient sa v tejto veci ešte obráti na najvyšší súd.



Dosluhujúci premiér Janša by sa teraz mal stať lídrom opozície. V parlamentných voľbách z 24. apríla ho totiž porazilo novovzniknuté liberálne Hnutie Sloboda (GS) dezignovaného premiéra Roberta Goloba, ktoré sa dohodlo na vytvorení novej vlády s dvoma menšími stredoľavicovými stranami.



Golob vo voľbách profitoval okrem iného aj z odporu, ktorý mnohí Slovinci pociťujú voči Janšovi obviňovanému z potláčania demokratických inštitúcií a slobody tlače.